PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Самый мощный Galaxy: презентация Samsung 2021 (онлайн-трансляция)

Samsung

Сегодня, 28 апреля, состоится весенняя презентация Samsung в 17.00 по киевскому времени.

Южнокорейская компания объявила в трейлере, что представит самый мощный Galaxy, однако что именно — неизвестно.

Вероятнее всего, это будет линейка премиальных ноутбуков — Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360, которые наделены OLED-экранами, поддержкой 5G и стилуса S-Pen.

Онлайн трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале компании.

Samsung представила новые смартфоны

В марте Samsung презентовала три новых смартфона серии Galaxy A — A72, A52 и A52 5G.

В новых смартфонах производитель реализовал технологии, которые ранее были доступны во флагманских моделях. Они наделены качественным экраном и новым эффектным дизайном.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка