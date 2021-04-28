Сегодня, 28 апреля, состоится весенняя презентация Samsung в 17.00 по киевскому времени.

Южнокорейская компания объявила в трейлере, что представит самый мощный Galaxy, однако что именно — неизвестно.

Вероятнее всего, это будет линейка премиальных ноутбуков — Galaxy Book Pro и Galaxy Book Pro 360, которые наделены OLED-экранами, поддержкой 5G и стилуса S-Pen.

Онлайн трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале компании.

Samsung представила новые смартфоны

В марте Samsung презентовала три новых смартфона серии Galaxy A — A72, A52 и A52 5G.

В новых смартфонах производитель реализовал технологии, которые ранее были доступны во флагманских моделях. Они наделены качественным экраном и новым эффектным дизайном.