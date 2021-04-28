Во время приготовления праздничного стола хозяйки часто ищут рецепт пасхи на кефире.
Объяснить это просто: пасха на кефире — проверенный годами рецепт, тесто получается легким и мягким.
Факты ICTV подготовили для вас простой рецепт пасхи на кефире с дрожжами.
Готовим кулич на кефире с дрожжами — простой рецепт
Вам понадобится:
- Пшеничная мука — 600 грамм
- Сухие быстродействующие дрожжи — 11 грамм
- Кефир — 250 миллилитров
- Сливочное масло — 100 грамм
- Растительно масло — 1 столовая ложка
- Яйца — 2 штуки
- Сметана — 50 грамм
- Сахар — 120 грамм
- Соль — 5 грамм
- Ванилин — 10 грамм
- Изюм или цукаты — 50 грамм
Общее время приготовления паски на кефире с дрожжами — примерно 4 часа.
Процесс приготовления:
- Просеиваем муку.
- Смешиваем 600 грамм муки, 11 грамм дрожжей, 120 грамм сахара, щепотку соли и 10 грамм ванилина.
- Взбиваем в отдельной миске 2 яйца. Добавляем к ним 250 миллилитров кефира и 50 грамм сметаны.
- Соединяем муку и яйца, хорошо перемешиваем.
- Добавляем в тесто сливочное масло комнатной температуры, которое предварительно необходимо нарезать кубиками. Добавляем сюда же растительное масло.
- Вымешиваем тесто, пока оно не станет эластичным.
- Кладем тесто в кастрюлю и накрываем полотенцем. Оставляем его на два часа,
- После того, как тесто подойдет, добавляем в него изюм или цукаты и еще раз вымешиваем.
- Раскладываем тесто по формам и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.
Когда печь куличи на Пасху 2021
Важный христианский праздник Пасха православные верующие отмечают 2 мая.
Считается, что печь куличи и красить яйца нужно в Чистый четверг, после генеральной уборки.
Если вы не успели подготовить традиционные лакомства в четверг, то печь кулич и красить яйца можно и в предпасхальную субботу.