Что нельзя делать в Страстную пятницу 2021

Страстная пятница 2021 приходится на 30 апреля. Это — самый строгий день Великого поста. Существует ряд запретов в Страстную пятницу.
Что нельзя делать в Страстную пятницу
- В этот день категорически запрещено работать по дому. Уборку нужно закончить в Чистый четверг.
- В Страстную пятницу нежелательно готовить.
- Нельзя прикасаться к острым металлическим предметам в доме: не занимайтесь шитьем и вышивкой, ничего не режьте.
- Большим грехом считается работа на земле. В этот день нельзя ничего садить.
Какие существуют запреты в Страстную пятницу
- В этот день запрещено пить алкоголь и поддаваться плотским утехам. Люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками. А зачатые в Страстную пятницу дети рождаются больными или становятся преступниками.
- Запрещено стричь, красить волосы и проводить любые косметические процедуры.
- Нельзя отмечать другие праздники: дни рождения, годовщины. Их лучше перенести.
Главные приметы на Страстную пятницу
Страстная пятница — это последняя пятница Великого поста. В этот день Иисуса Христа распяли на Голгофе.
Кроме того, что приметы на Страстную пятницу — это важные символы, также это день покаяния, молитвы и размышлений над собственной жизнью.
В Страстную пятницу нельзя смеяться и радоваться. Тот, кто засмеется в этот день, будет плакать весь год.
А вот обручальное кольцо, освященное в этот день в храме, будет защищать от всех болезней и принесет удачу.