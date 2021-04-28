Что такое Страстная среда в Страстную неделю?
Страстная среда — это третий день Страстной седмицы — последней недели Великого поста перед Пасхой.
Среда Страстной недели посвящена воспоминаниям о земных страданиях Христа.
Когда выпадает Страстная среда Страстной седмицы?
Страстная неделя или Страстная седмица в 2021 году начинается 26 апреля и продлится до Пасхи. Страстная среда приходится на 28 апреля.
В последний день Страстной недели, 2 мая, православные христиане отмечают Пасху.
Что можно делать в Страстную среду?
В Страстную среду люди приводят идеальный порядок в своих домах. Особое внимание нужно уделить мытью окон.
Следующие две недели запрещено делать генеральную уборку — это может навлечь беду. В этот день также приступают к декорированию дома пасхальными украшениями.
Также верующие стараются уделять внимание молитве, а не развлечениям и суете, больше помогать свои родным.
Что запрещено делать в Страстную среду?
Хозяйкам в Страстную среду запрещается заниматься какой-либо рукоделием. Не рекомендуется смотреть или играть в развлекательные игры, а также петь и танцевать.
Нельзя конфликтовать, обсуждать других за глаза и думать о плохом.
В этот день пост особенно строгим: стоит отказать себе во всем, кроме хлеба, сырых овощей, меда и орехов.
Недавно Факты ICTV рассказывали, что можно и нельзя есть в Страстную неделю.
Какие традиции в Страстную среду перед Пасхой?
В этот день, по традиции, готовили свечи, которые защищали семью от болезней.
Если на улице лежит снег, нужно собрать его, растопить и полить домашние цветы.
Заготовленные в Страстную среду пасхальные яйца пролежат и будут свежими дольше, чем в другой день.
Также Факты ICTV рассказывали, каких традиций придерживались украинцы во все дни Страстной седмицы.