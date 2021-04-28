Куда поехать на майские праздники 2021 в Украине: что посмотреть

На майские праздники 2021 у украинцев будет целых четыре выходных. Это прекрасная возможность, чтобы отправиться в небольшую поездку.

Тем более, природа в это время максимально способствует путешествиям. Вокруг все зеленеет и цветет — хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе, гулять и фотографироваться.

Факты ICTV подготовили подборку мест в Украине, куда можно поехать на майские праздники 2021.

Куда поехать на майские праздники 2021

Бакота

Бакота — это затопленное село в Хмельницкой области, в 55 км от Каменца-Подольского. Его называют украинской Атлантидой.

Раньше на этом месте была обычная деревня с улицами, домами и жителями. В 1981 году ее затопили, чтобы построить гидроэлектростанцию.

Сейчас это огромный залив, образованный водами Днестра, со скалистыми берегами и чистой голубой водой.







Майские праздники в Украине: топ-5 мест для путешествий / 2 фотографии

Ужгород

Ужгород — город на западе Украины, который является особо популярным среди туристов весной. В конце апреля здесь расцветают сакуры и магнолии.

Улицы одеваются в розовый цвет, а воздух наполняют ароматы весны.

Кроме того, в Ужгороде есть много интересных локаций: Ужгородский замок, Закарпатский музей народной архитектуры и быта, улица Корзо, ботанический сад, Липовая аллея и тому подобное.















Майские праздники в Украине: топ-5 мест для путешествий / 4 фотографии

Мукачево

Мукачево — старинный город на западе Украины, который также прекрасно подойдет для отдыха на майские праздники 2021. Этот город имеет насыщенную историю, поэтому здесь в изобилии можно насмотреться на интересные памятники архитектуры — старинные костелы, часовни, храмы, музеи.

Туристы прежде всего едут в Мукачево, чтобы посмотреть на Замок Паланок, Памятник трубочисту, Мукачевскую ратушу и тому подобное.

Кроме того, в Мукачево много аутентичных заведений, где подают традиционные закарпатские блюда и напитки.











Майские праздники в Украине: топ-5 мест для путешествий / 3 фотографии

Батурин

Батурин — город в Черниговской области, который в свое время сыграл важную роль в истории Украины. Батурин стал свидетелем жизни и деятельности политических лидеров Гетманщины — Ивана Мазепы, Филиппа Орлика, Ивана Самойловича, Кирилла Разумовского.

В городе до сих пор сохранились архитектурные памятники тех времен — Дворец Разумовского, Батуринская крепость, Воскресенская церковь, Дом-музей Генерального судьи Василия Кочубея.



















Майские праздники в Украине: топ-5 мест для путешествий / 5 фотографий

Днестровский каньон

Днестровский каньон — один из крупнейших каньонов не только в Украине, но и в Европе. Он расположен на территориях сразу четырех областей — Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской.

Вдоль каньона можно прогуливаться, устраивать пикники и кататься на велосипеде. На Днестре также устраивают сплавы на лодках и байдарках.







Майские праздники в Украине: топ-5 мест для путешествий / 2 фотографии

Отдых на майские за рубежом

Несмотря на пандемию коронавируса и карантин, многие страны будут доступны для отдыха на майские праздники. Самые популярные направления из Украины — Турция, Грузия, Египет, Доминикана.

Подробнее, куда полететь на майские праздники 2021 и сколько это будет стоить, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Закарпатский областной краеведческий музей имени Тиводара Левицкого, Национальный историко-культурный заповедник Гетманская столица, Depositphotos