Куда поехать на майские праздники 2021 в Украине: что посмотреть

На майские праздники 2021 у украинцев будет целых четыре выходных. Это прекрасная возможность, чтобы отправиться в небольшую поездку.
Тем более, природа в это время максимально способствует путешествиям. Вокруг все зеленеет и цветет — хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе, гулять и фотографироваться.
Факты ICTV подготовили подборку мест в Украине, куда можно поехать на майские праздники 2021.
Куда поехать на майские праздники 2021
Бакота
Бакота — это затопленное село в Хмельницкой области, в 55 км от Каменца-Подольского. Его называют украинской Атлантидой.
Раньше на этом месте была обычная деревня с улицами, домами и жителями. В 1981 году ее затопили, чтобы построить гидроэлектростанцию.
Сейчас это огромный залив, образованный водами Днестра, со скалистыми берегами и чистой голубой водой.
Ужгород
Ужгород — город на западе Украины, который является особо популярным среди туристов весной. В конце апреля здесь расцветают сакуры и магнолии.
Улицы одеваются в розовый цвет, а воздух наполняют ароматы весны.
Кроме того, в Ужгороде есть много интересных локаций: Ужгородский замок, Закарпатский музей народной архитектуры и быта, улица Корзо, ботанический сад, Липовая аллея и тому подобное.
Мукачево
Мукачево — старинный город на западе Украины, который также прекрасно подойдет для отдыха на майские праздники 2021. Этот город имеет насыщенную историю, поэтому здесь в изобилии можно насмотреться на интересные памятники архитектуры — старинные костелы, часовни, храмы, музеи.
Туристы прежде всего едут в Мукачево, чтобы посмотреть на Замок Паланок, Памятник трубочисту, Мукачевскую ратушу и тому подобное.
Кроме того, в Мукачево много аутентичных заведений, где подают традиционные закарпатские блюда и напитки.
Батурин
Батурин — город в Черниговской области, который в свое время сыграл важную роль в истории Украины. Батурин стал свидетелем жизни и деятельности политических лидеров Гетманщины — Ивана Мазепы, Филиппа Орлика, Ивана Самойловича, Кирилла Разумовского.
В городе до сих пор сохранились архитектурные памятники тех времен — Дворец Разумовского, Батуринская крепость, Воскресенская церковь, Дом-музей Генерального судьи Василия Кочубея.
Днестровский каньон
Днестровский каньон — один из крупнейших каньонов не только в Украине, но и в Европе. Он расположен на территориях сразу четырех областей — Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Ивано-Франковской.
Вдоль каньона можно прогуливаться, устраивать пикники и кататься на велосипеде. На Днестре также устраивают сплавы на лодках и байдарках.
Отдых на майские за рубежом
Несмотря на пандемию коронавируса и карантин, многие страны будут доступны для отдыха на майские праздники. Самые популярные направления из Украины — Турция, Грузия, Египет, Доминикана.
Подробнее, куда полететь на майские праздники 2021 и сколько это будет стоить, читайте на Фактах ICTV.
Фото: Закарпатский областной краеведческий музей имени Тиводара Левицкого, Национальный историко-культурный заповедник Гетманская столица, Depositphotos