Пять рецептов куличей на Пасху 2021

Совсем скоро уже наступит Пасха, а это значит, что пора готовиться к празднику!
Факты ICTV собрали лучшие рецепты куличей на Пасху 2021.
Рецепт творожного кулича (без выпекания)
Ингредиенты:
- 5 круто сваренных яиц;
- 200 г мягкого сливочного масла;
- 200 г сметаны;
- 1 стакан сахара;
- около 1 кг перетертого на сите свежего жирного творога.
Способ приготовления:
Разотрите желтки, сливочное масло, сметану, сахар и сыр. Добавьте ванильный сахар и полстакана изюма (или цукатов).
Вимешав, выложите во влажную марлю и поместите в какую-то форму под гнет, чтобы стекала сыворотка. Форму оставьте на двое суток в холодном месте, затем осторожно выньте пасху и сделайте сверху крест из изюма.
Рецепт заварного кулича
Ингредиенты:
- 5 стаканов муки;
- 9,5 стаканов молока;
- 7 желтков;
- б стаканов сахара;
- 100 г дрожжей;
- 600 г сливочного масла;
- соль, ванилин.
Способ приготовления:
Муку заварить горячим молоком. Как остынет, добавить растертые с половиной нормы сахара желтки, дрожжи, разведенные в полстакана молока.
Замесить густое тесто, понемногу досыпая муку, дать подойти, добавить оставшийся сахар, немного соли и ванилина, вымесить, добавить сливочное масло, еще раз вымесить и положить в форму. Когда тесто поднимется, выпекать в духовке.
Рецепт творожного кулича с орехами
Ингредиенты:
- Творог — 1 кг;
- яйца — 4 шт;
- ваниль, сахар — 1 стакан;
- масло — 100 г;
- орехи измельченные — 2 стакана.
Способ приготовления:
Творог протереть через сито, добавить сахар, ваниль, яйца, масло, хорошо перемешать. Грецкие орехи поджарить, измельчить, перемешать с творогом, добавить сливки или сметану, выложить в форму и поставить под пресс.
Рецепт кулича с изюмом
Ингредиенты:
- 800 г муки;
- 200 г сливочного масла;
- 200 г сахара, 1 стак. молока;
- 5 яиц;
- 50 г свежих дрожжей;
- 200 г изюма;
- соль.
Способ приготовления:
Растопить масло, влить горячее молоко, добавить сахар, соль. Перемешать и охладить до температуры парного молока, после чего всыпать муку, влить разведенные в небольшом количестве молока вспененные дрожжи, тщательно перемешать.
Поставить в теплое место. Когда подойдет, добавить 5 желтков, 5 взбитых в стойкую пену белков, изюм и вымешать.
Тесто положить в хорошо смазанную маслом и посыпанную мукой форму, заполнив ее до половины. Когда тесто поднимется вровень с краями формы, выпекать при температуре 180° до готовности.
Рецепт шоколадного кулича
Ингредиенты:
- 1 кг творога;
- 400 г сливочного масла;
- 2 стакана густой сметаны;
- 1 стакан сахара;
- 1 стакан сливок;
- 200 г шоколада;
- 4 яичных желтка;
- 2 яичных белка;
- ванилин.
Способ приготовления:
Протереть творог через сито, смешать со сливочным маслом и густой сметаной. Затем смешать сахар со сливками и шоколадом, натертым на мелкой терке, добавить ванилин.
Размешивать до тех пор, пока не останется крупинок шоколада. Шоколадную массу смешать с творогом, хорошо растереть. Взбить густые сливки и яичные белки, соединить с приготовленным творогом. Добавить мелко нарезанные цукаты и изюм.
Все перемешать, выложить в пасочницу, накрыть крышкой, положить гнет и поставить на сутки в холодное место.
Рецепты творожной пасхи
Также на Пасху хозяйки любят готовить ароматные пасхи из творога.
Рецепт творожной пасхи — смотрите в нашем материале.