PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

До +25 и дожди с грозами: погода на майские праздники и Пасху 2021

великдень

Пасха 2021 в Украине будет теплой, но дождливой. Такой прогноз озвучили в Укргидрометцентре.

В частности, 2 мая дожди с грозами прогнозируют почти во всех регионах. Сухо и солнечно будет только в некоторых восточных и южных областях.

Столбики термометров на Пасху днем будут показывать до +18°С на Западе страны. В центральных, северных и восточных регионах будет +22-23°С, а в южных — до +25°С.

Погода на Пасху 2021 в Украине: прогноз синоптика на 2 мая 2021 🌦

Читайте
Местами будет до +20°C: где на Пасху стоит ждать потепления

А вот в Международный день труда 1 мая будет несколько прохладнее. Дожди с грозами ожидаются в некоторых западных и восточных областях.

Столбики термометров на Западе страны будут показывать максимум +18°С, а на остальной территории — до +22°С.

Погода на Пасху 2021 в Украине: прогноз синоптика на 2 мая 2021 🌦

Выходные на Пасху

Пасху в 2021 году украинцы будут праздновать в воскресенье, 2 мая. 1 мая, в субботу, будут отмечать Международный день труда.

Поскольку оба праздника являются государственными и выпадают на выходные, то, в соответствии с законом, праздничные дни перенесут на следующие после праздничных.

Сколько будут отдыхать украинцы на Пасху — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Апостроф

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка