Погода на Пасху 2021 в Украине: прогноз синоптика на 2 мая 2021 🌦

Пасха 2021 в Украине будет теплой, но дождливой. Такой прогноз озвучили в Укргидрометцентре.

В частности, 2 мая дожди с грозами прогнозируют почти во всех регионах. Сухо и солнечно будет только в некоторых восточных и южных областях.

Столбики термометров на Пасху днем будут показывать до +18°С на Западе страны. В центральных, северных и восточных регионах будет +22-23°С, а в южных — до +25°С.

А вот в Международный день труда 1 мая будет несколько прохладнее. Дожди с грозами ожидаются в некоторых западных и восточных областях.

Столбики термометров на Западе страны будут показывать максимум +18°С, а на остальной территории — до +22°С.

Выходные на Пасху

Пасху в 2021 году украинцы будут праздновать в воскресенье, 2 мая. 1 мая, в субботу, будут отмечать Международный день труда.

Поскольку оба праздника являются государственными и выпадают на выходные, то, в соответствии с законом, праздничные дни перенесут на следующие после праздничных.

Сколько будут отдыхать украинцы на Пасху — читайте на Фактах ICTV.