Как подать заявление о мошенничестве — Инструкция

PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Как подать заявление о мошенничестве
Факты / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Как подать заявление о мошенничестве

Как подать заявление о мошенничестве

В Украине появляется все больше мошенников. Они придумывают новые способы изъятия денег. Правонарушители могут спекулировать на ваших чувствах и сделать что угодно, лишь бы завладеть вашим имуществом. Каждый раз мошенники придумывают новые схемы, поэтому никто не может быть уверен в том, что он не станет жертвой их злодеяний.

Учитывая это, украинцы должны понимать четкий алгоритм действий, которого нужно придерживаться в случае, если они стали жертвами мошенников.

Потерпевший может обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о преступлении, которое было совершено в отношении этого человека.

В нем потерпевшему необходимо четко описать все события, которые привели к тому, что мошенники завладели его имуществом.

Факты ICTV расскажут вам, как правильно написать и куда подать заявление о мошенничестве.

Шаг 1. Оформите заявление о мошенничестве

Для того, чтобы ваше заявление было принято правоохранителями, нужно правильно его оформить.

В первую очередь следует внести следующие данные:

  • название органа, в который вы обращаетесь в заявлении;
  • вашу фамилию, имя и отчество;
  • ваш адрес и номер телефона для обратной связи.

Шаг 2. Опишите ситуацию, в которую вы попали

После этого вам нужно четко описать событие, которое с вами произошло, и то, каким образом было совершено уголовное преступление.

В этой части заявления важно приводить доказательства, которые могли бы подтвердить факт совершения преступления.

Шаг 3. Укажите статью 190 Уголовного кодекса Украины

В заявлении следует указать предварительную правовую квалификацию преступления. Если вы стали жертвой мошенников, вам нужно указать статью 190 Уголовного кодекса Украины.

В ней прописано, что завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием потерпевшего предусматривает уголовную ответственность.

Шаг 4. Поставьте дату и подпись

В конце вам нужно указать дату, когда вы подавали заявление, и поставить подпись.

Ниже приведен образец заявления о совершении мошенничества.

Как подать заявление о мошенничестве — Инструкция

Шаг 5. Подайте заявление о мошенничестве

Человек, в отношении которого было совершено преступление, может обратиться в полицию с соответствующим заявлением.

Подать заявление о мошенничестве можно несколькими способами:

  • лично во время приема в отделении полиции;
  • отправить по почте в конкретно указанное отделение полиции;
  • написать заявление онлайн.

Для этого вам нужно перейти на сайт Национальной полиции Украины и заполнить данные в электронном формате.

После того, как ваше заявление было утверждено, вы можете следить за его статусом в Едином реестре досудебных расследований.

Теги: , ,
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка