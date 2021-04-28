Как подать заявление о мошенничестве — Инструкция

Шаг 1. Оформите заявление о мошенничестве
Для того, чтобы ваше заявление было принято правоохранителями, нужно правильно его оформить.
В первую очередь следует внести следующие данные:
- название органа, в который вы обращаетесь в заявлении;
- вашу фамилию, имя и отчество;
- ваш адрес и номер телефона для обратной связи.
Шаг 2. Опишите ситуацию, в которую вы попали
После этого вам нужно четко описать событие, которое с вами произошло, и то, каким образом было совершено уголовное преступление.
В этой части заявления важно приводить доказательства, которые могли бы подтвердить факт совершения преступления.
Шаг 3. Укажите статью 190 Уголовного кодекса Украины
В заявлении следует указать предварительную правовую квалификацию преступления. Если вы стали жертвой мошенников, вам нужно указать статью 190 Уголовного кодекса Украины.
В ней прописано, что завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием потерпевшего предусматривает уголовную ответственность.
Шаг 4. Поставьте дату и подпись
Шаг 5. Подайте заявление о мошенничестве
Человек, в отношении которого было совершено преступление, может обратиться в полицию с соответствующим заявлением.
Подать заявление о мошенничестве можно несколькими способами:
- лично во время приема в отделении полиции;
- отправить по почте в конкретно указанное отделение полиции;
- написать заявление онлайн.
Для этого вам нужно перейти на сайт Национальной полиции Украины и заполнить данные в электронном формате.
После того, как ваше заявление было утверждено, вы можете следить за его статусом в Едином реестре досудебных расследований.