Как подать заявление о мошенничестве — Инструкция

В Украине появляется все больше мошенников. Они придумывают новые способы изъятия денег. Правонарушители могут спекулировать на ваших чувствах и сделать что угодно, лишь бы завладеть вашим имуществом. Каждый раз мошенники придумывают новые схемы, поэтому никто не может быть уверен в том, что он не станет жертвой их злодеяний.

Учитывая это, украинцы должны понимать четкий алгоритм действий, которого нужно придерживаться в случае, если они стали жертвами мошенников.

Потерпевший может обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о преступлении, которое было совершено в отношении этого человека.

В нем потерпевшему необходимо четко описать все события, которые привели к тому, что мошенники завладели его имуществом.

Факты ICTV расскажут вам, как правильно написать и куда подать заявление о мошенничестве.