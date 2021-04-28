Чтобы облегчить воздействие на организм в период магнитных бурь, нужно соблюдать простые правила.

Специалисты советуют отказаться от алкоголя, жирной и острой пищи. Лучше отдавать предпочтение легким блюдам. Водой или травяными чаями советуют заменить кофе и черный чай.

Среди продуктов лучше выбирать такие, которые содержат кальций, калий и магний.

Помогут избежать вредного влияния на здоровье прогулки на свежем воздухе. Нужно обратить особое внимание на сон. Не стоит забывать, что его продолжительность для здорового человека составляет восемь часов. В период магнитных бурь можно позволить себе еще и сон днем.

Стрессов в этот период также следует остерегаться. Лучше сосредоточится на приятных вещах и стараться не зацикливаться на негативных эмоциях.

Действенным средством является шопинг. Можно позволить себе купить вещь, которую давно хотели.

Магнитные бури в 2020 году

В календаре магнитных бурь на 2021 год указываются даты, к которым следует подготовить свой организм из-за геомагнитных колебаний.

В такой период у людей могут быть головные боли, общее недомогание, усталость, ухудшение настроения, боль в суставах, проблемы со сном.

Чаще всего магнитные бури влияют на пожилых людей, детей и беременных женщин.