29 апреля — 119-й день в году. Какие праздники выпадают на эту дату, существуют приметы и запреты, читайте на Фактах ICTV.

29 апреля — какой сегодня праздник

В этот день отмечают Международный день танца (International Dance Day). Он посвящен всем стилям танца. Его инициировал Международный совет танца в 1982 году.

По церковному календарю, в эту дату чествуют трех сестер — Хионию, Агапию, Ирину (Арину).

Именины 29 апреля

День ангела в этот день празднуют Галина, Леонид и Ирина.

Читайте Календарь государственных праздников на 2021 год

Народные приметы на 29 апреля

Зацвела ольха — можно сеять гречку.

Громкий гром — к богатому урожаю хлеба.

Если день солнечный, то рассаду капусты можно уже высаживать в землю.

Сны с 28 на 29 апреля не сбываются.

Что нельзя делать 29 апреля

Нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность.

Нельзя стричься и делать прически.

Календарь праздников на 2021 год

Уже скоро верующий будут отмечать главный церковный праздник года — Пасху.

В этом году она выпадает на 2 мая.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.