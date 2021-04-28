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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Международный день танца: какой праздник 29 апреля

календарь

29 апреля — 119-й день в году. Какие праздники выпадают на эту дату, существуют приметы и запреты, читайте на Фактах ICTV.

29 апреля — какой сегодня праздник

В этот день отмечают Международный день танца (International Dance Day). Он посвящен всем стилям танца. Его инициировал Международный совет танца в 1982 году.

По церковному календарю, в эту дату чествуют трех сестер — Хионию, Агапию, Ирину (Арину).

Именины 29 апреля

День ангела в этот день празднуют Галина, Леонид и Ирина.

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Календарь государственных праздников на 2021 год

Народные приметы на 29 апреля

  • Зацвела ольха — можно сеять гречку.
  • Громкий гром — к богатому урожаю хлеба.
  • Если день солнечный, то рассаду капусты можно уже высаживать в землю.
  • Сны с 28 на 29 апреля не сбываются.

Что нельзя делать 29 апреля

  • Нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность.
  • Нельзя стричься и делать прически.

Календарь праздников на 2021 год

Уже скоро верующий будут отмечать главный церковный праздник года — Пасху.

В этом году она выпадает на 2 мая.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.

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