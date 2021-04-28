29 апреля — 119-й день в году. Какие праздники выпадают на эту дату, существуют приметы и запреты, читайте на Фактах ICTV.
29 апреля — какой сегодня праздник
В этот день отмечают Международный день танца (International Dance Day). Он посвящен всем стилям танца. Его инициировал Международный совет танца в 1982 году.
По церковному календарю, в эту дату чествуют трех сестер — Хионию, Агапию, Ирину (Арину).
Именины 29 апреля
День ангела в этот день празднуют Галина, Леонид и Ирина.
Народные приметы на 29 апреля
- Зацвела ольха — можно сеять гречку.
- Громкий гром — к богатому урожаю хлеба.
- Если день солнечный, то рассаду капусты можно уже высаживать в землю.
- Сны с 28 на 29 апреля не сбываются.
Что нельзя делать 29 апреля
- Нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность.
- Нельзя стричься и делать прически.
Календарь праздников на 2021 год
Уже скоро верующий будут отмечать главный церковный праздник года — Пасху.
В этом году она выпадает на 2 мая.
Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.