Вертолет NASA Mars Ingenuity не совершил запланированный на 29 апреля четвертый полет на Марсе из-за того, что не перешел в необходимый режим.

Команда планировала увеличить время пребывания летательного аппарата в воздухе с 80 с до 117, а также максимальную скорость – с 2 м/с до 3,5 м/с.

В настоящее время специалисты оценивают полученные данные, чтобы учесть их при следующей попытке.

Повторение четвертого полета запланировано на 30 апреля 2021 года.

Aim high, and fly, fly again. The #MarsHelicopter‘s ambitious fourth flight didn’t get off the ground, but the team is assessing the data and will aim to try again soon. We’ll keep you posted. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/HDaF0fAILs

— NASA JPL (@NASAJPL) April 29, 2021