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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

С днем ангела Галины: яркие открытки и поздравления

Дівчина_жінка_секретар_офіс-менеджер

Женщины с именем Галина празднуют день ангела 29 апреля.

Имя Галина в греческой мифологии означает нимфу, которая олицетворяет чистое и спокойное море, поэтому женщины с этим именем очень уравновешены. Вместе с тем, они довольно импульсивны – на их решения часто влияют эмоции.

Галины достигают успеха благодаря самостоятельности и трудолюбию. Кроме того, они – надежные и верные друзья.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Галины 2021 в открытках и прозе.

Поздравление с днем ангела Галины в открытках

С днем ангела

С днем ангела

С днем ангела

С днем ангела

С днем ангела

Поздравления с днем ​​ангела Галины в прозе

Поздравляем с днем ​​ангела! Желаем, чтобы ангел-хранитель всегда оберегал тебя, помогал и направлял на правильный путь.

***

С днем ​​ангела, Галина! Пусть душа цветет, удача улыбается, а счастье льется рекой. Желаю, чтобы жизнь дарила тебе только радостные моменты, которые запомнятся и будут греть сердце.

***

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С днем ​​ангела! Пусть ангел-хранитель подарит тебе крылья, которые помогут достичь невиданных высот и осуществить все желания.

Выходные в мае 2021

Май в 2021 году начнется с четырехдневного мини-отпуска – с 1 по 4 мая.

Поскольку Международный день солидарности трудящихся (День труда) выпадет на субботу, 1 мая, то выходной переносится на понедельник, 3 мая.

В воскресенье, 2 мая, все православные христиане будут праздновать Пасху, из-за этого выходной переносится на вторник, 4 мая.

Сколько будет выходных в мае 2021 года, читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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