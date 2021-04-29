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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

День ангела Ирины: красивые поздравления в СМС и картинках

с днем ангела

Несколько раз в году по церковному календарю отмечаются именины Ирины. Издавна считалось, что ребенок с этим именем будет внимательным и щепетильным.

В 2021 году День Ирины выпадает на восемь дней: 29 апреля, 18 мая, 26 мая, 10 августа, 17 августа, 22 августа, 26 августа и 1 октября.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах и картинках с Днем ангела Ирины.

с днем ангела

Искренняя, рассудительная, интересная и нежная — я поздравляю тебя, дорогая, Ирина. Желаю всегда оставаться такой же чудесной и удивительной, желаю каждый день своей жизни превращать в торжество светлых чувств, радостных событий, добрых слов и замечательных идей! Будь счастлива, Ирочка.

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с днем ангела

Ириша, пусть будет все прекрасно,
Пусть деньги будут у тебя.
Здоровье будет пусть отличным
И не подводит никогда.

Желаю счастья и удачи.
Пусть будет все в жизни твоей:
Пусть будет очень много счастья
И много искренних друзей.

с днем ангела

Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и наполненным Божьим присутствием!

с днем ангела

Если вы придерживаетесь христианских традиций и не хотите пропустить важных церковных праздников, Факты ICTV подготовили для вас полный календарь церковных праздников на 2021 год.

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