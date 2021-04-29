День ангела Леонида 29 апреля: поздравления и значение имени

29 апреля отмечают день ангела Леониды. Имя древнегреческого происхождения и означает подобный льву или сын льва.

Лени достаточно жизнерадостные и общительные мальчики. Большинство из них имеют довольно интересную способность переводить конфликтную ситуацию в шутку, что делает их душой компании.

Мальчики с таким именем — добрые и искренние личности. У них всегда есть желание делать добро и славиться добрыми поступками.

Леонид — это воспитанный, уравновешенный лидер, который обожает находиться в центре внимания, слышать похвалу и чувствовать восторг. Однако это еще тот умелец манипулировать людьми, а еще надежный друг и товарищ.

Парень очень высоко ценит нравственные принципы. Он дипломатический и гибкий в общении, но никогда не позволит себя обманывать — ложь слышит сразу.

В любви Леонид всего обращает внимание на интеллектуальные способности женщины. А еще он — гурман, то есть классический тип мужчины, путь к сердцу которого лежит через желудок. Он совершенно не переносит голод. В то же время жена должна не только хорошо готовить, но и помнить, что плохо вымыта тарелка может надолго испортить ему настроение.

От своей второй половинки он требует верности и терпимости к собственным недостаткам. Леонид трудно реагирует на критику жены, особенно если она объявляет ее в присутствии посторонних.

Факты ICTV приготовили лучшие поздравления с днем ангела Леонида, чтобы вы могли порадовать дорогих вам людей с таким именем.

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Мудрый, интересный, дальновидный,

Ловкий, устремлённый и смышлёный,

Ты человек не просто слова — дела,

И это восхищает нас всех, Лёва!

Пускай судьба тебя хранит,

Приятель славный Леонид,

Удача щедро помогает

И с наслажденьем вдохновляет!

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С днем именин тебя я, Леня, поздравляю,

С чудесным праздником, с днем ангела твоим,

Тебе я счастья, Леня, искренне желаю,

Чтобы здоровым был и был всегда любим.

К тебе беда пусть в двери не стучится,

Нужда и бедность твой обходят дом,

С удачей крепко тебе, Леня, подружиться,

И получать от жизни радость день за днем.

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С Днем ангела, Лёня, тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови.

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Церковный календарь

С 1 по 30 апреля продолжается многодневный Великий пост. Во время поста нельзя употреблять мясо и продукты животного происхождения.

Также с 26 апреля по 2 мая 2021 года проходит Страстная седмица. Это будет последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.

Детальный церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.