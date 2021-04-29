День ангела Леонида 29 апреля: поздравления и значение имени

29 апреля отмечают день ангела Леониды. Имя древнегреческого происхождения и означает подобный льву или сын льва.
Лени достаточно жизнерадостные и общительные мальчики. Большинство из них имеют довольно интересную способность переводить конфликтную ситуацию в шутку, что делает их душой компании.
Мальчики с таким именем — добрые и искренние личности. У них всегда есть желание делать добро и славиться добрыми поступками.
Леонид — это воспитанный, уравновешенный лидер, который обожает находиться в центре внимания, слышать похвалу и чувствовать восторг. Однако это еще тот умелец манипулировать людьми, а еще надежный друг и товарищ.
Парень очень высоко ценит нравственные принципы. Он дипломатический и гибкий в общении, но никогда не позволит себя обманывать — ложь слышит сразу.
В любви Леонид всего обращает внимание на интеллектуальные способности женщины. А еще он — гурман, то есть классический тип мужчины, путь к сердцу которого лежит через желудок. Он совершенно не переносит голод. В то же время жена должна не только хорошо готовить, но и помнить, что плохо вымыта тарелка может надолго испортить ему настроение.
От своей второй половинки он требует верности и терпимости к собственным недостаткам. Леонид трудно реагирует на критику жены, особенно если она объявляет ее в присутствии посторонних.
Факты ICTV приготовили лучшие поздравления с днем ангела Леонида, чтобы вы могли порадовать дорогих вам людей с таким именем.
***
***
Мудрый, интересный, дальновидный,
Ловкий, устремлённый и смышлёный,
Ты человек не просто слова — дела,
И это восхищает нас всех, Лёва!
Пускай судьба тебя хранит,
Приятель славный Леонид,
Удача щедро помогает
И с наслажденьем вдохновляет!
***
***
С днем именин тебя я, Леня, поздравляю,
С чудесным праздником, с днем ангела твоим,
Тебе я счастья, Леня, искренне желаю,
Чтобы здоровым был и был всегда любим.
К тебе беда пусть в двери не стучится,
Нужда и бедность твой обходят дом,
С удачей крепко тебе, Леня, подружиться,
И получать от жизни радость день за днем.
***
***
С Днем ангела, Лёня, тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови.
***
Церковный календарь
С 1 по 30 апреля продолжается многодневный Великий пост. Во время поста нельзя употреблять мясо и продукты животного происхождения.
Также с 26 апреля по 2 мая 2021 года проходит Страстная седмица. Это будет последняя неделя перед Светлым Христовым Воскресением, более известным в народе как Пасха.
Детальный церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.