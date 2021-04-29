PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Максим Зайченко |

Не будет условием для въезда: в Европарламенте согласовали функции Covid-сертификата

паспорт вакцинації

Европарламент 29 апреля принял позицию относительно европейского сертификата вакцинации от коронавируса. Он не будет проездным документом.

Такой сертификат будет действителен в течение 12 месяцев и выдаваться в бумажном или электронном варианте.

— Сертификаты ЕС о вакцинации от Covid-19 не будут служить проездным документом и не станут предварительным условием для осуществления права на свободное передвижение, — отметили в Европарламенте.

Кроме того, парламентарии ЕС считают, что во время поездок на обладателей сертификата не должны распространяться дополнительные ограничения, такие как самоизоляция или тестирование на Covid-19

Читайте
Степанов: Украина готова к внедрению Covid-паспортов

Такую позицию поддержали 540 голосами против 119, 31 депутат воздержался.

После этого Европарламент и Евросовет приступят к переговорам относительно правовой силы документа, чтобы принять окончательное решение к началу летнего туристического сезона.

Также депутаты считают, что страны-члены ЕС должны сами решить, будут ли они принимать Covid-сертификаты из других стран, если там для вакцинации используют одобренные ВОЗ препараты.

Паспорта вакцинации

Ранее в Брюсселе сообщили, что граждане стран, не входящих в ЕС, смогут подать запрос на получение паспорта ЕС о Covid-вакцинации для въезда на его территорию.

Также Еврокомиссия рассматривает еще некоторые варианты относительно того, чтобы документы о вакцинации третьей страны соответствовали требованиям Евросоюза.

Источник: Европарламент

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка