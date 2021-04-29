Такой сертификат будет действителен в течение 12 месяцев и выдаваться в бумажном или электронном варианте.

— Сертификаты ЕС о вакцинации от Covid-19 не будут служить проездным документом и не станут предварительным условием для осуществления права на свободное передвижение, — отметили в Европарламенте.

Кроме того, парламентарии ЕС считают, что во время поездок на обладателей сертификата не должны распространяться дополнительные ограничения, такие как самоизоляция или тестирование на Covid-19

Такую позицию поддержали 540 голосами против 119, 31 депутат воздержался.

После этого Европарламент и Евросовет приступят к переговорам относительно правовой силы документа, чтобы принять окончательное решение к началу летнего туристического сезона.

Также депутаты считают, что страны-члены ЕС должны сами решить, будут ли они принимать Covid-сертификаты из других стран, если там для вакцинации используют одобренные ВОЗ препараты.

Паспорта вакцинации

Ранее в Брюсселе сообщили, что граждане стран, не входящих в ЕС, смогут подать запрос на получение паспорта ЕС о Covid-вакцинации для въезда на его территорию.

Также Еврокомиссия рассматривает еще некоторые варианты относительно того, чтобы документы о вакцинации третьей страны соответствовали требованиям Евросоюза.