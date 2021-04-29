Александрийская пасха — это классическая выпечка к Пасхе. Праздничные вкусности получаются воздушными и сладкими. Такая пасха не крошится при нарезке и мгновенно тает во рту.

Тесто получается легким благодаря особой технологии приготовления опары, а также благодаря тому, что тесто делают специально на топленом молоке.

Большое количество сливочного масла и сахара помогут прессованным свежим дрожжам качественно выполнить свою работу в приготовлении пасхальных лакомств.

Пасхи с александрийского теста получаются невероятно вкусными! Рецепт смотрите на Фактах ICTV.

Рецепт александрийской пасхи:

Для опары:

куриные яйца — 2 шт;

яичные желтки — 2 шт;

сахар — 250 г;

свежие прессованные дрожжи — 38 г;

топленое молоко — 250 мл;

сливочное масло — 125 г.

Способ приготовления:

В большую емкость кладем два яйца и два желтка. Добавляем 250 г сахара. Все хорошо взбиваем до полного растворения сахара. Берем отдельную миску, подогреваем в ней 250 мл топленого молока до 35 градусов. Добавляем 38 г дрожжей. Подтапливает в микроволновке 125 г сливочного масла. Соединяем яйца, дрожжи и масло. Хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 8-12 часов при комнатной температуре.

Лучше всего готовить опару с вечера.

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Для теста:

опара;

ванильный сахар — 8 г;

пшеничная мука — 700 г;

коньяк — 1 ст. л;

свете изюм — 50 г;

кардамон молотый — 2 щепотки;

соль — 1 щепотка;

цедра 1 лимона;

глазурь и сахарная посыпка — для украшения.

Приготовление:

Запариваем 50 г изюма в кипятке и отжимаем от воды. Затем их нужно замочить в коньяке на 1 час. После того как опара поднимется, добавляем в нее щепотку соли, 8 г ванильного сахара, 700 г просеянной муки, изюм и цедру одного большого лимона (примерно 1 полную столовую ложку). Вымешиваем тесто в течение 10 минут. Для того, чтобы оно не прилипало к рукам, смочите их в подсолнечном масле. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 1 час. После того как тесто поднимется и станет мягким, выкладываем его в бумажные формочки. Если вы используете металлические формы, то обязательно смажьте их маслом. Накрываем формы пищевой пленкой и оставляем еще на 60 минут в теплом месте. После того как тесто поднимется в формах, их можно отправлять в разогретую до 180 градусов духовку на 25-40 минут.

Как только пасхи остынут, украшаем белковой глазурью и сахарной посыпкой.

Также на Пасху хозяйки любят готовить ароматные пасхи из сыра.

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