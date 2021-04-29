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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Александрийская пасха — рецепт приготовления

паска, Великдень, олександрійська паска

Александрийская пасха — это классическая выпечка к Пасхе. Праздничные вкусности получаются воздушными и сладкими. Такая пасха не крошится при нарезке и мгновенно тает во рту.

Тесто получается легким благодаря особой технологии приготовления опары, а также благодаря тому, что тесто делают специально на топленом молоке.

Большое количество сливочного масла и сахара помогут прессованным свежим дрожжам качественно выполнить свою работу в приготовлении пасхальных лакомств.

Пасхи с александрийского теста получаются невероятно вкусными! Рецепт смотрите на Фактах ICTV.

Рецепт александрийской пасхи:

Для опары:

  • куриные яйца — 2 шт;
  • яичные желтки — 2 шт;
  • сахар — 250 г;
  • свежие прессованные дрожжи — 38 г;
  • топленое молоко — 250 мл;
  • сливочное масло — 125 г.

Способ приготовления:

  1. В большую емкость кладем два яйца и два желтка.
  2. Добавляем 250 г сахара. Все хорошо взбиваем до полного растворения сахара.
  3. Берем отдельную миску, подогреваем в ней 250 мл топленого молока до 35 градусов. Добавляем 38 г дрожжей.
  4. Подтапливает в микроволновке 125 г сливочного масла.
  5. Соединяем яйца, дрожжи и масло. Хорошо перемешиваем, накрываем полотенцем и оставляем на 8-12 часов при комнатной температуре.

Лучше всего готовить опару с вечера.

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Для теста:

  • опара;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • пшеничная мука — 700 г;
  • коньяк — 1 ст. л;
  • свете изюм — 50 г;
  • кардамон молотый — 2 щепотки;
  • соль — 1 щепотка;
  • цедра 1 лимона;
  • глазурь и сахарная посыпка — для украшения.

Приготовление:

  1. Запариваем 50 г изюма в кипятке и отжимаем от воды. Затем их нужно замочить в коньяке на 1 час.
  2. После того как опара поднимется, добавляем в нее щепотку соли, 8 г ванильного сахара, 700 г просеянной муки, изюм и цедру одного большого лимона (примерно 1 полную столовую ложку).
  3. Вымешиваем тесто в течение 10 минут. Для того, чтобы оно не прилипало к рукам, смочите их в подсолнечном масле.
  4. Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 1 час.
  5. После того как тесто поднимется и станет мягким, выкладываем его в бумажные формочки. Если вы используете металлические формы, то обязательно смажьте их маслом.
  6. Накрываем формы пищевой пленкой и оставляем еще на 60 минут в теплом месте.
  7. После того как тесто поднимется в формах, их можно отправлять в разогретую до 180 градусов духовку на 25-40 минут.

Как только пасхи остынут, украшаем белковой глазурью и сахарной посыпкой.

Также на Пасху хозяйки любят готовить ароматные пасхи из сыра.

Рецепт творожной пасхи — смотрите в нашем материале.

Фото: Depositphotos

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