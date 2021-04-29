Локдаун во многих городах условно связал ноги украинцам. Чем добираться на работу, когда общественный транспорт не работает? На дорогом такси, особенно в столице, не наездишься. Поэтому приходится искать другие варианты.

Одним из самых популярных молодежных транспортов является електросамокат, рассчитанный на вес пассажира до 80 кг. Если же у вас нет собственного самоката — тоже не проблема. В каждом крупном городе прямо на улицах можно арендовать этот двухколесный транспорт. В популярных сервисах стоимость разблокировки — 9 грн, отдельно снимается плата ежеминутно — это 1,9 грн с понедельника по четверг и 2,5 грн с пятницы по воскресенье.

То есть самокат становится вполне реальной заменой общественному транспорту, к тому же, позволяет избегать скопления людей. Но в Украине есть один существенный недостаток — дороги, по которым страшно ездить.

А вот велосипедистам по нашим дорогам передвигаться привычно. Если учитывать час пик, то не всегда на машине доедешь так быстро, как на велосипеде. Но здесь, правда, есть и свои минусы — в нашей стране оставлять велосипед на улице страшновато, ведь его могут украсть.

С началом карантина в Украине начался настоящий велобум! За год количество велосипедистов в столице увеличилось в 2,5 раза. В мастерских ремонта велосипедов начался аншлаг. Очереди растягиваются на несколько недель.

В разы взлетела и аренда, причем во всех городах. Цена найма велосипедов по Украине в среднем — 30 грн час. Разблокируются, как и самокаты, приложением.

Главная проблема перечисленных видов транспорта — они зависят от инфраструктуры. Это очень ощутимо на моноколесе. На дорогу выезжать страшно, поэтому ехать приходится разбитыми тротуарами, преодолевать подземные переходы и бороться с ветром.

Поэтому людям практичности и комфорта без машины не обойтись. Причем не обязательно иметь ее в гараже. Если у вас есть права, организовать себе автомобиль можно несколькими нажатиями в телефоне.

Вы не поверите, но поминутная аренда машины эконом-класса стоит так же, как и аренда электросамоката — 2 грн минута, за бензин платить не надо! Недостатки – все-таки придется стоять в пробках.

Если же рулевать не для вас, то есть еще один беспроигрышный вариант — сервис совместных поездок. Вы доедете до места назначения за 20-30 грн. Найти машину не сложнее, чем вызвать такси в приложении. Недостаток — в салоне будут и другие люди.

Локдаун в Украине повысил спрос на все без исключения средства передвижения, которые многие люди открыли для себя впервые. Итак, вариантов, как добраться до нужного места, сегодня десятки, и дорогое такси — самый последний из них.

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