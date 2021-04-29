Во время приготовления праздничного стола хозяйки часто ищут рецепт пасхи на кефире.

Объяснить это просто: пасха на кефире — проверенный годами рецепт, тесто получается легким и мягким.

Факты ICTV подготовили для вас простой рецепт пасхи на кефире с дрожжами.

Готовим кулич на кефире с дрожжами — простой рецепт

Вам понадобится:

Пшеничная мука — 600 грамм

Сухие быстродействующие дрожжи — 11 грамм

Кефир — 250 миллилитров

Сливочное масло — 100 грамм

Растительно масло — 1 столовая ложка

Яйца — 2 штуки

Сметана — 50 грамм

Сахар — 120 грамм

Соль — 5 грамм

Ванилин — 10 грамм

Изюм или цукаты — 50 грамм

Общее время приготовления паски на кефире с дрожжами — примерно 4 часа.

Процесс приготовления:

Просеиваем муку. Смешиваем 600 грамм муки, 11 грамм дрожжей, 120 грамм сахара, щепотку соли и 10 грамм ванилина. Взбиваем в отдельной миске 2 яйца. Добавляем к ним 250 миллилитров кефира и 50 грамм сметаны. Соединяем муку и яйца, хорошо перемешиваем. Добавляем в тесто сливочное масло комнатной температуры, которое предварительно необходимо нарезать кубиками. Добавляем сюда же растительное масло. Вымешиваем тесто, пока оно не станет эластичным. Кладем тесто в кастрюлю и накрываем полотенцем. Оставляем его на два часа, После того, как тесто подойдет, добавляем в него изюм или цукаты и еще раз вымешиваем. Раскладываем тесто по формам и ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 30 минут.

Когда печь куличи на Пасху 2021

Важный христианский праздник Пасха православные верующие отмечают 2 мая.

Считается, что печь куличи и красить яйца нужно в Чистый четверг, после генеральной уборки.

Если вы не успели подготовить традиционные лакомства в четверг, то печь кулич и красить яйца можно и в предпасхальную субботу.