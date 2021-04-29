Страстная пятница — это последняя пятница Великого поста, которая в 2021 году выпадает на 30 апреля. Именно в этот день Иисуса Христа распяли на Голгофе.

Страстная пятница считается самым строгим днем поста, поэтому в этот день нужно много молиться и питаться только постной пищей.

Кроме того, по церковным традициям и народным приметам, Страстная пятница — это день покаяния, молитвы и размышлений над собственной жизнью.

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Приметы на Страстную пятницу

— С церковной службы на Страстную пятницу нужно принести 12 свечей, которые должны полностью догореть в доме. Этот ритуал принесет благополучие и здоровье.

— Кольцо, освященное в храме, будет защищать от всех болезней и принесет удачу.

— По народному поверью, если в этот день человеку привидится что-то страшное, надо трижды сказать: Да воскреснет Бог, и разбегутся враги Его, чтобы защититься от нечистой силы.

— В Страстную пятницу нельзя смеяться и радоваться. Тот, кто засмеется в этот день, будет плакать весь год.

— Существует поверье, если в этот день постирать белье и вывесить его сушиться, то на нем появятся следы крови.

— Разбитое зеркало в Страстную пятницу будет означать несчастье, безденежье и плохое здоровье.

— Человек, который полностью воздерживается от пищи и воды весь день, будет знать через три дня время своей смерти.

— Если в этот день небо звездное — будет хороший урожай зерновых, если весь день облачно, хлеб будет с бурьяном, то есть будет неурожай.

— Считается, что испеченный в этот день хлеб никогда не заплесневеет и исцелит от всех болезней. А испеченная крестовая булочка будет защищать дом от пожаров до следующей Великой пятницы.

Что нельзя святить на Пасху

До Пасхи 2021 остается все меньше времени, поэтому многие уже начали собирать праздничную корзину.

Издавна в день Светлого Христова Воскресения верующие святили пасху, яйца, мясо, сыр и молоко. Сейчас же каждая хозяйка собирает пасхальную корзину по своему усмотрению.

Что нельзя святить на Пасху в церкви — читайте в нашем материале.