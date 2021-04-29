Поздравления с чистым четвергом 2021 в картинках и открытках

Чистый четверг в 2021 году приходится на 29 апреля. В этот день православные христиане активно готовятся к Пасхе и очищаются от своих предыдущих грехов.

Традиционно в этот день купаться до восхода солнца, чтобы очистить свое тело и быть счастливым весь следующий год.

Сегодня также не забудьте поздравить близких с праздником. Отправьте открытку с Чистым четвергом, а мы собрали в сети лучшие варианты.

Поздравления в картинках:

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