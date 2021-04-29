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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Поздравления с Чистым четвергом в открытках

Поздравления с Чистым четвергом в открытках

Великий четверг — один из дней Страстной недели или Седмицы.

В 2021 году Чистый четверг приходится на 29 апреля.

Главной традицией в этот день было купание. Также люди начинали первые приготовления к пасхальному столу.

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Факты ICTV публикуют лучшие открытки для поздравления с Чистым четвергом, чтобы вы поздравили своих друзей и родных.

Чистый четверг — поздравления в открытках

Чистый четверг — поздравления в открытках

Чистый четверг — поздравления в открытках

Чистый четверг — поздравления в открытках

Чистый четверг — поздравления в открытках

Страстная пятница

В 2021 году Страстная пятница приходится на 30 апреля. Это — самый строгий день Великого поста.

Традиционно в Страстную пятницу запрещено подвергаться любым плотским утехам. Интимную близость и распитие алкоголя лучше оставить на потом.

Женщинам в этот день не стоит красить или стричь волосы, а мужчинам — работать на земле или дома.

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