Чистый четверг — поздравления в открытках

Великий четверг — один из дней Страстной недели или Седмицы.
В 2021 году Чистый четверг приходится на 29 апреля.
Главной традицией в этот день было купание. Также люди начинали первые приготовления к пасхальному столу.
Факты ICTV публикуют лучшие открытки для поздравления с Чистым четвергом, чтобы вы поздравили своих друзей и родных.
Страстная пятница
В 2021 году Страстная пятница приходится на 30 апреля. Это — самый строгий день Великого поста.
Традиционно в Страстную пятницу запрещено подвергаться любым плотским утехам. Интимную близость и распитие алкоголя лучше оставить на потом.
Женщинам в этот день не стоит красить или стричь волосы, а мужчинам — работать на земле или дома.