PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Марина Корзун |

Что нельзя делать в Страстную пятницу 2021

Что нельзя делать в Страстную пятницу 2021

Страстная пятница 2021 приходится на 30 апреля. Это — самый строгий день Великого поста. Существует ряд запретов в Страстную пятницу.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

  • В этот день категорически запрещено работать по дому. Уборку нужно закончить в Чистый четверг.
  • В Страстную пятницу нежелательно готовить.
  • Нельзя прикасаться к острым металлическим предметам в доме: не занимайтесь шитьем и вышивкой, ничего не режьте.
  • Большим грехом считается работа на земле. В этот день нельзя ничего садить.
Читайте
Страстная среда 2021: что можно и чего не стоит делать в этот день

Какие существуют запреты в Страстную пятницу

  • В этот день запрещено пить алкоголь и поддаваться плотским утехам. Люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками. А зачатые в Страстную пятницу дети рождаются больными или становятся преступниками.
  • Запрещено стричь, красить волосы и проводить любые косметические процедуры.
  • Нельзя отмечать другие праздники: дни рождения, годовщины. Их лучше перенести.

Главные приметы на Страстную пятницу

Страстная пятница — это последняя пятница Великого поста. В этот день Иисуса Христа распяли на Голгофе.

Кроме того, что приметы на Страстную пятницу — это важные символы, также это день покаяния, молитвы и размышлений над собственной жизнью.

В Страстную пятницу нельзя смеяться и радоваться. Тот, кто засмеется в этот день, будет плакать весь год.

А вот обручальное кольцо, освященное в этот день в храме, будет защищать от всех болезней и принесет удачу.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка