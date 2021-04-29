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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Страстная пятница 2021: приметы и запреты

Страсна п'ятниця

Страстная пятница — последний день строгого Великого поста. В этот день Иисуса Христа распяли на горе Голгофе.

В то же время Великая пятница — день траура и воспоминаний о крестном пути от осуждения к распятию Сына Божьего.

По Евангелию, в пятницу предан Иудой Христос предстал перед судом, обвиняемый в безбожии и беззаконии. Понтий Пилат, осознавая бесчестность наговоров, под давлением иудеев осудил Христа на смерть, которая состоялась на Голгофе.

Сын Божий был распят на горе рядом с Иерусалимом и умер до вечера. Согласно Евангелию, в момент смерти Иисуса произошло землетрясение, а в храме разорвалась завеса у алтаря.

Единственный обряд и заговор, что можно делать в Страстную пятницу — это чистить дом страстным огнем.

После пятничной службы из храма приносят 12 свечей, с которыми молились в церкви. Дома их зажигают и не тушат, пока те сами не догорят.

Со свечами ходят по дому — и если где-то она начинает трещать, то место обводят свечой против часовой стрелки несколько раз, и после каждого круга перекрещивают.

Запреты в Страстную пятницу 2021

  • В этот день, 30 апреля, нельзя ссориться и ругаться.
  • Также в Страстную пятницу нельзя ни шить, ни прясть.
  • Не следует ничего сажать на огороде, потому что тогда урожая не будет.
  • По народным верованиям, в Страстную пятницу нельзя петь и веселиться, потому что это день скорби.
  • Также запрещены все сельскохозяйственные работы.
  • Кроме того, нельзя забивать в землю железные предметы — по аналогии с вбивания гвоздей в Христа.
  • Нельзя плевать на землю — иначе целый год постигнут неприятности.
  • В этот день запрещено работать по дому. Уборку и стирку нужно закончить в Чистый четверг.
  • Нельзя делать макияж, прически, а также наряжаться и украшаться.
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Приметы на Страстную пятницу

  • По народным преданиям, если ничего не есть в Страстную пятницу — Бог простит все грехи.
  • Также в этот день мужчины не ходят в суд, а женщины — не шьют.
  • Перед выпечкой куличей в Страстную пятницу нужно трижды прочитать молитву Отче наш.
  • Считалось, что испеченный в этот день хлеб или пасха никогда не плесневеют и обладают целебными свойствами.
  • Согласно народным поверьям, если заболеть на Страстную пятницу, то выздоровление будет быстрым.
  • Если в Великую пятницу на небе много звезд — будет хороший урожай зерновых, а если нет — то неурожай.
  • Если в эту пятницу начать отлучать ребенка от грудного вскармливания, то он будет расти сильным и здоровым.
  • В Страстную пятницу нельзя стирать. Считается, что на белье может проступить кровь.
  • Если весь день идет дождь и небо облачное — будет много сорняков.

Великая суббота 2021

Страстная (Великая) суббота — день доброты, примирения и всепрощения. В этот день необходимо попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть.

Факты ICTV собрали главные правила и запреты на Страстную субботу 2021.

Фото: Depositphotos

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