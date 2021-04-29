Совсем скоро майские праздники, а это означает, что все начнут выезжать на природу и готовить шашлык. Однако мясо уже многим приелось, но это не проблема, поскольку есть множество альтернативных блюд, которые можно приготовить на костре.

Что приготовить на природе вместо шашлыка — читайте на Фактах ICTV.

Рыба

Одно из самых популярных блюд для приготовления на мангале, помимо шашлыка — это рыба. Ее можно готовить как в цельном виде, так и стейком. Выбрать можно скумбрию, форель, сибас, карп, морской окунь, семгу, тунец и другое.

Рецептов приготовления рыбы множество. Ее необязательно мариновать за несколько часов до выезда на природу, это можно сделать на месте. Главное — чтобы она была хорошо вымыта и вычищена.

Самый простой, быстрый и распространенный маринад — это лимонный сок с добавлением специй.

Рыбу лучше всего готовить на решетке.

Овощное ассорти

Овощи на мангале могут стать не только гарниром, но и полноценным блюдом. Их выбор разнообразен. Вместо шашлыка можно приготовить картошку, кабачки, баклажаны, помидоры, болгарский перец, лук и другое.

Крупные овощи лучше всего нарезать кусками и готовить на решетке.

Картошку и болгарский перец можно нанизать на шампура, а между ними положить кусочки сала или бекона для лучшего вкуса.

Мариновать овощи не нужно, их достаточно посыпать солью, перцем и специями по вкусу.

Грибы

Самые распространенные грибы — шампиньоны, их можно купить в любое время года и в каждом магазине или на рынке.

Лучше всего готовить грибы на решетке, особенно если они мелкие. Крупные можно нанизать на шампура, но будьте аккуратны, поскольку они легко разламываются.

Для приготовления шампиньонов достаточно их хорошо промыть, сбрызнуть специями и маслом. Также вкусно будет замариновать их в майонезе с солью и перцем.

Морепродукты

Отличной альтернативой шашлыку станут морепродукты, сделанные на мангале. Таким образом можно приготовить кальмары, креветки, осьминогов или мидии.

В качестве маринада можно соединить оливковое масло, соевый соус и лимонный сок.

Для того, чтобы мидии не выпали с решетки, рекомендуем их нанизать на деревянные шпажки, которые стоит предварительно замочить в холодной воде, чтобы они не сгорели.

Для приготовления морепродуктов на мангале жар должен быть не интенсивным.

Сладкий шашлык

Для запекания на костре отлично подойдут яблоки, бананы, груши, твердые персики и абрикосы. Для придания вкуса между ломтиками фруктов рекомендуем нанизать на шпажки маршмеллоу или зефир.

Как пожарить вкусный шашлык

Перед праздниками и застольями многие задаются вопросами — как жарить шашлык, какое мясо купить и как сделать маринад.

Мясо для шашлыка должно быть мягким, а маринад для него правильно приготовленным. Также важным аспектом является добавление овощей и специй.

Как правильно и вкусно пожарить шашлык — читайте на Фактах ICTV.