Страстная (Великая) суббота — день доброты, примирения и всепрощения. В этот день необходимо попросить прощения у всех, кого вы могли обидеть.

Это одновременно и скорбный, и радостный день для верующих перед Пасхой. Ведь Христос еще лежит в гробу (не произошло Воскресения, — Ред.), но вокруг уже царит предпасхальное настроение.

Традиционно в Великую субботу завершается Великий пост, который длится 48 дней.

Страстную субботу в народе называют еще Тихой, так как в этот день нельзя веселиться, развлекаться, и особенно ссориться.

Большим грехом считают в этот день сквернословие и брань. Поэтому нужно следить за своей речью.

Еще одно название Великой субботы — Крашальна. Поэтому 1 мая нужно браться за подготовку крашанок, а также куличей на Пасху. Однако продукты, которые готовят для праздничного стола, есть категорически нельзя.

В Страстную субботу 2021 года верующие, оставляя дома на столах малое угощение, будут собираться в церквях и соборах на вечернюю службу. Ровно в полночь будет начинаться крестный ход, после которого — служба.

Далее верующие, придя домой из церкви, пробуют освященные пасхи и ложатся спать. И только поздним воскресным утром начинается настоящий пасхальный праздник.

В Великую субботу принято собирать пасхальную корзину. Каждая семья подбирает продукты, которые считает нужным освятить, но обязательно в корзине должны быть крашанки и пасхи. Часто хозяйки накрывают свои корзины вышитыми полотенцами.

В этот день женщины также украшают дома ветками молодых деревьев и свежими цветами — символы нового начала и возрождения жизни.

Ежегодно в субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Тысячи паломников собираются в храме Воскресения Христова, чтобы наблюдать одно из главных чудес православной церкви.

Что нельзя делать в Страстную субботу:

нельзя разговляться с трех часов ночи субботы и до утра воскресенья;

нельзя есть приготовленную с помощью термической обработки пищу;

нельзя употреблять алкогольные напитки;

нельзя танцевать и петь;

необходимо воздержаться от интимной близости;

нельзя заниматься рыбалкой или охотиться;

запрещено убирать дома, гладить и стирать вещи;

нельзя мыться;

стоит воздержаться от строительных и других физических работ.

Кроме того, в этот день нельзя отказывать людям в просьбах. Также в Великую субботу не упоминают умерших и не ходят на кладбище.

Празднование Пасхи 2021

2 мая, в день празднования Пасхи 2021, в Украине не будут вводить дополнительные карантинные ограничения. Но украинцы обязаны соблюдать все правила безопасности.

Верующие смогут посещать церкви только в маске. Кроме того, им надо соблюдать дистанцию в 1,5 м. Для одного человека в храме должно быть отведено 4 кв. м.

Также украинцам советуют смотреть пасхальное богослужение онлайн, а если они все же решат идти в церковь, то рекомендуют делать это кому-то одному из членов семьи, а не всем вместе.