Традиции на Чистый четверг
В этот день нужно очиститься как духовно, так и физически. Принято ходить в баню или принимать водные процедуры дома.
В Чистый четверг также принято заниматься уборкой, стиркой и другими домашними делами.
Обряды и заговоры на Чистый четверг — любимое занятие молодых девушек в этот день.
Обряды на Чистый четверг на замужество
Этот период был подходящим днем для незамужних девушек с их обрядами привлечения женихов. Вставая с восходом солнца, девушки умывались и приговаривали:
— Как светел и красен Чистый четверг, так и раба (имя) для всех буду прекрасной. Аминь.
Обряды на Чистый четверг с полотенцем
Тем девушкам и женщинам, у кого не ладилось с замужеством, следовало провести такой обряд. В Чистый четверг вытереться новым полотенцем и это полотенце вместе с крашеными пасхальными яйцами и куличем на Пасху отдать нищим, которые просят милостыню. Это гарантировало, что в ближайшее время девушка выйдет замуж.
Чистый четверг — обряд на деньги
Для привлечения денег в Чистый четверг с утра нужно пересчитать трижды все деньги, которые есть в вашем доме, чтобы они водились круглый год. Но перед этим нужно провести омовение, причем с мылом! Смывая с себя пену, надо проговорить:
— Как исповеди очищают, как вода грязь смывает, так и ты, четверг, чистым будь. Очисти меня, раба (-у) Божьего (-ю) (имя), от всякого зла, от обиды, от непослушания, от чужой хулы, от плохой молвы, от злых разговоров, от бесплодных споров. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Чистый четверг — обряды на любовь
В этот день можно купить новое зеркало, но сдачи не брать. Можно дать продавцу деньги точно под расчет, а можно просто отказаться от сдачи. Затем надо найти укромное место между двумя деревьями, хорошо, чтобы в это время вас никто не видел. Глядя в новое зеркало, следует произнести:
— Как весь мир в зеркало глядится, на свое отражение любуется, так бы на меня парни любовались, со мной миловались и целовались, да наперебой свататься ко мне рвались. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Обряды на Чистый четверг для красоты
Обряд для красоты. В Чистый четверг набрать в банку воды, положить в нее серебряную монету или другую вещь, а утром на Пасху умыться этой водой.