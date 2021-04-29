Сколько стоят пасхи в магазинах: статистика 2021

В это воскресенье, 2 мая, все христиане восточного обряда будут праздновать Пасху.

Главным символом праздника считается кулич. Хозяйкам не обязательно готовить, ведь можно просто купить кулич в магазине.

Цены на пасхальные куличи 2021

Диапазон цен на пасхальные куличи ежегодно меняется, однако в каждом магазине можно найти именно ту, что лучше всего подойдет к праздничному столу.

Metro

Самый дешевый пасхальный хлеб в сети гипермаркетов Metro стоит 44,90 грн (весом 200 г) и 69,90 грн (весом 400 г).

Также в ассортименте куличи по цене 119,90 — 189,90 грн. Эта выпечка также имеет красивую и удобную упаковку.











От 20 до 560 грн: цены на пасхальные куличи в магазинах / 3 фотографии

Ашан

В супермаркетах Ашан представлен самый большой выбор пасхальных куличей. Самая дешевая обойдется покупателю в 20,50 грн (80 г) и 28 грн (250 г).

Средняя цена на кулич в Ашане составляет 53 — 79 грн.

Самым дорогим в ассортименте является двухкилограммовый кулич: ее цена — 479 грн.

Варус

Цены на кулич в супермаркетах Варус — приятные и невысокие, однако ассортимент небольшой.

Самый дорогая пасхальный хлеб здесь стоит 136,50 грн (весом 1 кг), самый дешевый — всего 44,70 грн (весом 270 г).

Сильпо

Цены на пасхальные куличи в Сильпо зависят не только от размеров и производителя, но и от начинки.

В последнее время популярными являются безлактозные куличи, их цена колеблется от 190 до 350 грн.

Самые маленькие куличи-кексики собственного производства можно приобрести всего за 22,90 грн (вес 100 г).











От 20 до 560 грн: цены на пасхальные куличи в магазинах / 3 фотографии

МегаМаркет

В магазинах МегаМаркет также представлены десятки разнообразных пасхальных куличей, многие из которых — иностранного производства.

Самая дешевый пасхальный хлеб обойдется покупателю в 41 грн (за 250 г), а вот цена на дорогие куличи колеблется от 150 до 400 грн.

Новус

Сеть супермаркетов Новус предлагает широкий ассортимент пасхальных куличей.

Маленький кулич весом 100 г стоит 19,99 грн. А вот двухкилограммовая праздничная выпечка обойдется в 559 грн.