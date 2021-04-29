Вилково или, как его называют местные, — украинская Венеция — небольшой городок на границе с Румынией. Лодка здесь ценится больше автомобиля, ведь это основной транспорт местных. Удочки и сетки – чуть ли не в каждом дворе.

Для многих рыбалка является основным заработком. Все начинается весной, когда стартует сезон дунайской сельди. Он длится всего четыре месяца, который потом целый год кормят рыбаков. Именно в это время сельдь, преодолевая тысячи километров, заходит из Черного моря в Дунай на нерест.

В отличие от популярной атлантической сельди, дунайская имеет больше полезных аминокислот, витаминов и микроэлементов.

На удочку эту рыбу не поймаешь. Главное здесь — сети. Их стоимость, признаются рыбаки, может достигать тысячи долларов.

Ради заработка одновременно с рыбаками, имеющими разрешения, орудуют и браконьеры. Они выставляют сети в запрещенных местах и выходят на промысел преимущественно ночью. Штраф для пойманных с поличным — 170 грн или предупреждение от полиции. Впрочем, такое наказание никого не отпугивает. Прибыль в сезон значительно выше!

Но мало выловить дунайскую сельдь. Надо еще знать, как ее готовить! Самый простой рецепт — отварить сельдь. Необходима соль, свежая сельдь и немножко уксуса, чтобы рыба не распадалась.

Также отличным блюдом будет фаршмак. Рыбу нарезают, добавляют яблоки, молоко, лук, лимонный сок и масло. Подают на гренках с корочкой.

С дунайки можно сделать десяток разных блюд. Свежую сельдь можно поджарить. А из соленой — приготовить тартар или подать с молоденькой картошечкой. Вкус этой рыбы — знаменит на весь мир.

Дунайская сельдь — деликатес, который в советские времена отправляли даже на экспорт в Европу. В самом же СССР ее особенно любила партийная верхушка.

Но как отличить свежую рыбу в момент покупки? Необходимо обращать внимание на жабры — они должны быть розового цвета. Это означает, что рыба свежая.

Поэтому выбирая дунайскую сельдь, надо быть внимательным. А лучше — советуют продавцы — покупать ее только в сезон.

Пора дунайской сельди уже настала. Это деликатес, который стоит попробовать, потому что он очень полезен и вкусен. Главное — правильно его выбирать и готовить.

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