30 апреля в Украине и мире отмечается много интересных праздников. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников на 30 апреля, приметы и запреты на этот день.

30 апреля — какой сегодня праздник

30 апреля в Украине отмечается День пограничника. Официально праздник был установлен в 2018 году, согласно указу пятого президента Украины Петра Порошенко.

Также 30 апреля отмечается Международный день джаза, Всемирный день мобильности и доступности, а также День прически.

Кроме того, по церковному календарю, на 30 апреля приходится Страстная пятница — последний день Великого поста. В этот день был распят Иисус Христос, поэтому 30 апреля не можно делать много дел, в том числе веселиться, убирать и работать на огороде.

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Именины 30 апреля

Именины 30 апреля отмечают: Адриан, Иван, Александр, Семен, Михаил, Федор.

Приметы на 30 апреля

Пчелы садятся на вишневый цвет — будут хорошие плоды.

Муравьи заползли в дом — к счастью.

Грачи играют — к хорошей погоде.

Утренний дождь предвещает ясный день.

Что нельзя делать 30 апреля

Рассказывать сны.

Печь хлеб.

Календарь церковных праздников на 2021 год

Одно из важнейших церковных праздников в 2021 году, Пасха, приходится на 2 мая. 10 июня верующие будут отмечать Вознесение Господне, а 20 июня — День Святой Троицы.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на 2021 год в материале Фактов ICTV.