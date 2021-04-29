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Факты / Lifestyle
Людмила Богданова |

С Днем танца: красивые поздравления в картинках

танець, танці, день танцю

29 апреля отмечается Международный день танца. Создание праздника в 1982 году инициировал Международный совет танца ЮНЕСКО.

Дата была выбрана в честь дня рождения известного французского балетного танцовщика Жан Жоржа Новерра.

День танца был создан для того, чтобы объединить все виды танцев и показать человечеству мощность и красоту этого вида искусства. В этот день принято устраивать танцевальные выступления и шоу, а также поздравлять людей, которые имеют отношение к танцам.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​танца в картинках.

З днем танцю

Привітання з днем танцю

Привітання з днем танцю у картинках

З днем танцю картинки

З днем танцю картинки привітання

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