29 апреля отмечается Международный день танца. Создание праздника в 1982 году инициировал Международный совет танца ЮНЕСКО.

Дата была выбрана в честь дня рождения известного французского балетного танцовщика Жан Жоржа Новерра.

День танца был создан для того, чтобы объединить все виды танцев и показать человечеству мощность и красоту этого вида искусства. В этот день принято устраивать танцевальные выступления и шоу, а также поздравлять людей, которые имеют отношение к танцам.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ​​танца в картинках.

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