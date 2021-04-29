29 апреля отмечается Международный день танца. Создание праздника в 1982 году инициировал Международный совет танца ЮНЕСКО.
Дата была выбрана в честь дня рождения известного французского балетного танцовщика Жан Жоржа Новерра.
День танца был создан для того, чтобы объединить все виды танцев и показать человечеству мощность и красоту этого вида искусства. В этот день принято устраивать танцевальные выступления и шоу, а также поздравлять людей, которые имеют отношение к танцам.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем танца в картинках.
Лунный календарь на май 2021
Лунный календарь не только укажет на фазы луны, но и поможет в построении и реализации планов.
В мае ожидается много благоприятных дней, при этом дней с отрицательной энергетикой почти не будет.
Смотрите подробный лунный календарь на май 2021 в материале Фактов ICTV.