В Страстную пятницу Иисуса Христа распяли, а в воскресенье, на Пасху, он воскрес.

В этом году Страстная пятница приходится на 30 апреля, и как каждый из дней страстной недели, имеет свои особые обычаи и традиции.

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Это самый строгий день Великого поста. В Страстную пятницу лучше совсем воздержаться от еды до выноса плащаницы. После этого можно есть хлеб и воду.

В Страстную пятницу категорически запрещено работать. Человек должен сохранять силы для приготовления пасхального стола и всенощной службы.

В пятницу утром необходимо выглянуть в окно. Если первым увидите пожилого человека, то это предвещает не совсем приятные события. Если же это будет молодая женщина, тогда ближайшие месяцы человека ждет удача.

В этот день принято святить кольца. Люди верят, что они будут весь год оберегать владельца и его семью от болезней.

Также в Страстную пятницу можно определить, нет ли наговоренных вещей в доме. Для этого обряда необходимо взять огарок свечи, которая была в руках во время службы, зажечь и походить по комнатам. В какой комнате она затрещит, там и находится вещь.

Ранее Факты ICTV публиковали полный календарь питания на Великий пост и Страстную неделю 2021, чтобы вы могли узнать, от каких продуктов лучше отказаться.