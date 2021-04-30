День пограничника в Украине ежегодно отмечают 30 апреля. Эта дата относительно новая, ведь появилась лишь в 2018 году.

Раньше у нас День пограничника отмечали 28 мая — в честь советского праздника.

Этот день значущий, ведь прославляет военнослужащих, которые охраняют государственные границы страны не только на суше, но и в море.

В этот день принято поздравлять всех охранников границы, не только нынешних, но и прошлых, с их профессиональным праздником.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в прозе и стихах по случаю этого праздника, а также подготовили поздравительные открытки.

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Дорогие наши пограничники! Поздравляю вас с праздником, с днем ​​пограничника! Нелегкий вы выбрали путь, но идете вы по нему гордо и легко. Я желаю вам никогда не знать горечи поражений и разочарований. Пусть всегда спокойно проходит ваша служба. Потому что от этого зависит мир и счастье в нашей стране.

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Дорогой мой пограничник! Желаю тебе крепкого здоровья, в жизни — личного счастья, в дружбе — мира, а в службе — ярких звезд на погонах! С днем ​​пограничника!

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Пусть для вас этот день принесет только новое вдохновение, новые звезды на погонах и новые горизонты. Поздравляю вас с Днем пограничника, и желаю крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма и продолжение своего продвижения по нелегкой, но такой необходимой службе.

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На границе служить непросто —

Ведь внимательным надо быть,

Контрабанды ужасного роста

Чтобы совсем не допустить.

Пограничнику я желаю —

Пусть удача по жизни ждет,

С этим праздником поздравляю,

Двигаться только вперед привыкайте.

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Тяжелое дело — охрана границы,

С работой такою ничто не сравнится.

Ура пограничникам, — мы говорим,

Пусть каждый из вас будет Богом храним.



***

Пограничник на границе,

У тебя не взгляд, а спицы —

Не пропустишь даже мошку

На заветную дорожку.

Будь здоров, силен, отважен,

Оптимизмом весь заряжен!

Церковный календарь на май 2021

Полный церковный календарь на май 2021 содержит немало важных дат.

Пасха, которая приходится на 2 мая, — главный православный праздник мая. Однако верующие должны обратить внимание на две важные даты.

9 мая — день Поминовения усопших воинов, когда надо поминать своих умерших родных и близких. 11 мая будут Проводы (Гробки).