Пасха является самым большим религиозным праздником года. В 2021 году она выпадает на 2 мая.
Традиционно в этот день на столе у каждой семьи должен быть кулич. Рецептов для его приготовления есть множество.
Также по-разному можно приготовить и глазурь на паску. В выборе ингредиентов необходимо отталкиваться от своих предпочтений. Вегетарианцы предпочитают готовить без яиц, а те, кто следят за фигурой, – без сахара.
Как приготовить глазурь для праздничного кулича каждая хозяйка решает сама, поскольку традиционного рецепта нет.
Факты ICTV подготовили три рецепта глазури на паску без яиц.
Сахарная глазурь без яиц с лимонным соком
Что понадобится:
- Сахарная пудра – 150 г,
- Лимонный сок – три столовые ложки.
Общее время приготовления – 15-20 минут.
Процесс приготовления сахарной глазури без яиц:
- Берем 150 г сахарной пудры и вливаем в нее три столовые ложки сока лимона.
- Все хорошо размешиваем до однородной массы.
- Украшаем глазурью пасху.
Глазурь без яиц, которая не осыпается
Что понадобится:
- Сахарная пудра – 100 г
- Лимонный сок – три столовые ложки
- Сливочное масло – 30 г
Общее время приготовления – 20-25 минут.
Процесс приготовления неосыпающейся глазури без яиц
- Растапливаем 30 г масла на медленном огне.
- Добавляем к маслу три столовые ложки сока лимона и 100 г сахарной пудры.
- Все хорошо перемешиваем до однородной массы.
- После того, как снимите смесь с огня, ее сразу же необходимо нанести на пасху.
Глазурь на сухом молоке без яиц
Что понадобится:
- Сухое молоко – пять столовых ложек
- Сгущенное молоко – 200 г
- Лимонный сок – пять-шесть капель (добавляем по вкусу)
Общее время приготовления глазури на сухом молоке – 15 минут.
Процесс приготовления:
- В 200 г сухого молока добавляем пять столовых ложек сгущенки.
- Хорошо перемешиваем и добавляем пять капель лимонного сока.
- Еще раз хорошо перемешиваем глазурь и украшаем пасху.
Глазурь из маршмеллоу
Кроме глазури без яиц, Факты ICTV подготовили также рецепт глазури из маршмеллоу.
Такой сироп идеально подходит для украшения, потому что не трескается и не осыпается, когда режешь кулич.
Ознакомиться с рецептом глазури из маршмеллоу можно в материале Фактов ICTV.