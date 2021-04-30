Глазурь для паски — это чуть ли не самая важная часть праздничной выпечки. Главное, чтобы она не осыпалась и не крошилась, когда вы нарезаете паску к праздничному столу.

Именно поэтому мы подготовили для вас рецепт глазури, которую готовят на желатине, чтобы она не осыпалась.

Глазурь на желатине

Что понадобится:

Желатин — 0,5 чайной ложки;

Вода — 3 ст. л;

Сахар — 100 г.

Общее время приготовления глазури на пасху — 30 мин.

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Процесс приготовления

Нагреваем воду до 70-80°C и разводим ею половину чайной ложки желатина. Размешивать необходимо до того момента, пока смесь не станет прозрачной. В небольшой миске размешиваем 100 грамм сахара и 2 столовые ложки воды. Ставим сахар с водой на огонь и доводим до кипения, чтобы сахар полностью растворился. В сахар добавляем желатин и все тщательно размешиваем. После того как масса станет однородной, можно выключить огонь. Взбиваем миксером сахарно-желатиновую массу, пока она не превратится в белоснежную глазурь. Украшаем пасхи. Очень важно использовать глазурь сразу после приготовления, так как она быстро застывает.

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