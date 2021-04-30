Внешнее независимое оценивание по математике является одним из самых сложных экзаменов для большинства абитуриентов. Для того, чтобы набрать высокий балл, нужно иметь аналитический склад ума и интерес к этому предмету.

Но если вам не нравится учить математику, вы можете поступить на специальность, где она не понадобится.

Филология и лингвистика

Это похожие между собой специальности, в основе которых лежит изучение языков. Основными предметами там являются украинский и иностранный языки, а также история Украины.

Это одни из самых популярных профессий, поэтому получить образование лингвиста или филолога можно во многих учебных заведениях. Одними из них являются Национальный педагогический университет имени М.П.Драгоманова и Киевский национальный лингвистический университет.

Журналистика

Эта специальность подойдет для тех, кто хочет освещать новости и любит делиться своими мыслями с другими. Здесь вам также понадобится знание гуманитарных дисциплин.

Чаще всего для поступления на журналистику абитуриенты выбирают Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко или Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина.

Международные отношения

Международные отношения считаются одной из самых престижных специальностей. Поэтому для того, чтобы сюда поступить, нужно хорошо владеть иностранным языком и иметь высокие баллы внешнего независимого оценивания.

Для поступления на международные отношения часто выбирают Национальный университет Киево-Могилянская академия или Национальный университет Львовская политехника.

Сценическое/музыкальное искусство, хореография

Это специальности, которые подходят творческим личностям. Именно поэтому обязательным условием поступления является специальный конкурс, во время которого нужно продемонстрировать свои умения и навыки.

Многие абитуриенты поступают именно в Киевский национальный университет культуры и искусств.

Физическая культура и спорт

Для поступления на эту специальность вам необходимо достаточно хорошо знать биологию, а также географию или историю Украины. Самым популярным учебным заведением в этом направлении является Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

Куда можно поступить без ВНО

Сертификат внешнего независимого оценивания является необходимым документом для поступления в высшее учебное заведение.

Однако не всегда абитуриенты набирают высокий или проходной балл. На результат тестирования может повлиять не только подготовка, но и нервное напряжение, которое испытывают подростки. Куда можно поступить без ВНО 2021 — читайте на Фактах ICTV.

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