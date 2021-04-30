Накануне Пасхи все хозяйки активно готовятся к празднику, пекут куличи и раскрашивают писанки. Одним из основных атрибутов этого дня является пасхальная корзина, которую верующие несут в церковь для освящения.

Как оригинально и красиво украсить праздничный корзину — читайте на Фактах ICTV.

Декоратор Диана Кравец отметила, что трендами этого сезона в декорировании корзин стало сочетание нежных цветов в кремово-белых тонах с золотыми элементами.

— Такое сочетание сделает корзину нежной и роскошной одновременно. Также стоит отметить керамические пасхальные фигурки в декоре. Сейчас они пользуются огромной популярностью, — отметила декоратор.

Чтобы самостоятельно украсить пасхальную корзину, вам понадобится клей, цветы и керамические фигурки, которые станут центром композиции. Чаще всего декор размещают по ручке корзины.

— А чтобы добавить свежести и настоящего весеннего настроения — обязательно нужно использовать искусственную зелень в декоре, — добавила Диана.

Для декора также используют текстильные игрушки, чаще всего в форме зайчика или птички. Такие украшения можно приобрести или сделать самостоятельно.

— Кроме этого, в декоре уместно применить перышки. Они придадут корзине нежности и легкости, — рассказала декоратор.

Топ-5 главных традиций Пасхи 2021

2 мая 2021 украинцы отмечают Пасху. Это светлый праздник в память о чуде воскресения Сына Божьего.

Накануне этого дня православные верующие выпекают куличи, расписывают писанки и готовят еду. А традиции праздника передаются из поколения в поколение.

Топ пять главных традиций Пасхи — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos, Диана Кравец