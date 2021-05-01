30 апреля вертолет NASA Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе. На этот раз он пролетел дальше и быстрее, чем когда-либо.

NASA отметило, что Ingenuity сделал больше фотографий поверхности Марса. Поэтому в космической компании пообещали в ближайшее время их опубликовать.

В частности, этот четвертый полет NASA запланировало на 29 апреля. Ожидалось, что он поднимется на высоту 3,5 м и проведет в воздухе 117 секунд. Однако по техническим причинам испытания перенесли.

Success ????#MarsHelicopter completed its 4th flight, going farther & faster than ever before. It also took more photos as it flew over the Martian surface. We expect those images will come down in a later data downlink, but @NASAPersevere‘s Hazcam caught part of the flight. pic.twitter.com/Fx3UHu4jgv — NASA JPL (@NASAJPL) April 30, 2021

Первый полет вертолета NASA на Марсе

19 апреля вертолет NASA совершил первый полет на Марсе.

Полет длился около 20 секунд. За это время дрон Ingenuity поднялся на высоту около трех метров.

Вертолет-дрон Ingenuity (Изобретательность) прибыл на планету вместе с марсоходом Perseverance (Настойчивость) 18 февраля для осуществления аэрофотосъемки местности.

Вес Ingenuity составляет 1,8 кг: аппарат имеет две камеры и способен зависать в воздухе на 20-30 секунд.