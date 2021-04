30 апреля вертолет NASA Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе. На этот раз он пролетел дальше и быстрее, чем когда-либо.

NASA отметило, что Ingenuity сделал больше фотографий поверхности Марса. Поэтому в космической компании пообещали в ближайшее время их опубликовать.

В частности, этот четвертый полет NASA запланировало на 29 апреля. Ожидалось, что он поднимется на высоту 3,5 м и проведет в воздухе 117 секунд. Однако по техническим причинам испытания перенесли.

Success ????#MarsHelicopter completed its 4th flight, going farther & faster than ever before. It also took more photos as it flew over the Martian surface. We expect those images will come down in a later data downlink, but @NASAPersevere‘s Hazcam caught part of the flight. pic.twitter.com/Fx3UHu4jgv

— NASA JPL (@NASAJPL) April 30, 2021