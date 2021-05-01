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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Пролетел дальше и быстрее: вертолет NASA совершил четвертый полет на Марсе

Пролетел дальше и быстрее: вертолет NASA совершил четвертый полет на Марсе

30 апреля вертолет NASA Ingenuity совершил четвертый полет на Марсе. На этот раз он пролетел дальше и быстрее, чем когда-либо.

NASA отметило, что Ingenuity сделал больше фотографий поверхности Марса. Поэтому в космической компании пообещали в ближайшее время их опубликовать.

В частности, этот четвертый полет NASA запланировало на 29 апреля. Ожидалось, что он поднимется на высоту 3,5 м и проведет в воздухе 117 секунд. Однако по техническим причинам испытания перенесли.

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Первый полет вертолета NASA на Марсе

19 апреля вертолет NASA совершил первый полет на Марсе.

Полет длился около 20 секунд. За это время дрон Ingenuity поднялся на высоту около трех метров.

Вертолет-дрон Ingenuity (Изобретательность) прибыл на планету вместе с марсоходом Perseverance (Настойчивость) 18 февраля для осуществления аэрофотосъемки местности.

Вес Ingenuity составляет 1,8 кг: аппарат имеет две камеры и способен зависать в воздухе на 20-30 секунд.

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