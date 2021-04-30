Май 2021 года наполнен интересными новинками видеоигр. Понемногу на рынке начинают появляться проекты, которые демонстрируют всю мощь нового поколения консолей.

Это – некое окошко в будущее видеоигр. Но это не значит, что такие проекты не заслуживают внимания игроков.

Май обещает порадовать не только владельцев топовых ПК и игровых платформ нового поколения, но и тех, кто еще не обновился.

Факты ICTV рассказывают о самых ожидаемых видеоиграх мая 2021 года.

Resident Evil Village

Восьмая часть основной серии Resident Evil с подзаголовком Village сосредоточится на новичке серии – Итане Винтерсе, который был главным героем предыдущей части.

О сюжете сейчас мало что известно, кроме того, что на этот раз в мистические события Итана втягивает Крис Редфилд, который известен фанатам серии с первой части.

Главный герой попадет в безымянный поселок (village), в котором его главной задачей будет спасение своей жены. Но очень быстро станет понятно, что это место контролируют различные мутанты: Леди Димитреску, которая чем-то напоминает вампира, оборотни и другие создания, напоминающие персонажей европейского фольклора.

Resident Evil Village сохранит перспективу от первого лица, которую ввели в предыдущей части, даже несмотря на то, что ремейк Resident Evil 2 доказал – новейший игровой движок прекрасно работает в играх от третьего лица.

В то же время, разработчики говорят, что новинка будет больше похожей на четвертую часть, чем седьмую. Локации для исследования станут намного больше, а столкновения с мутантами – чаще и смертоноснее.

Но даже несмотря на большую динамичность, в Resident Evil Village будет чем напугать игроков.

Держать в секрете разработчики пытаются и места, где будут разворачиваться события видеоигры. Сейчас известно лишь, что кроме поселка игроки смогут исследовать замок Димитреску, где столкнутся с мутантами, которые его населяют.

Также после прохождения кампании станет доступен режим Наемники, где игрокам придется как можно быстрее расправляться с ордами мутантов. Это, в свою очередь, даст им средства для приобретения и улучшения своего снаряжения, чтобы в дальнейшем противостоять еще большему количеству врагов.

Resident Evil Village обещает стать чем-то средним между классическими видеоиграми серии и ее новыми представителями. А кое-кто даже считает, что она превзойдет четвертую часть.

Дата выхода: 7 мая

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, ПК

Subnautica: Below Zero

В мае из раннего доступа выходит Subnautica: Below Zero – сиквел популярной видеоигры о выживании на чужой планете.

События видеоигры будут происходить через год после оригинальной части и расскажут об исследовательнице, которая оказалась на ледяной планете в поисках своей сестры.

Как и ранее, большинство событий будут происходить под водой, но в отличие от оригинала, будет на новой планете и значительная часть суши, со своей фауной и опасностями.

Кроме того, температура теперь будет более значима. Если главная героиня слишком долго будет находиться на морозе без соответствующего снаряжения, то может погибнуть.

В остальном же геймплей останется без значительных изменений. Игрокам придется искать баланс между выживанием и исследованием планеты ради сбора ресурсов и технологий.

Из последнего трейлера можно сделать вывод, что в Subnautica: Below Zero сюжет будет играть большую роль. Поэтому она может найти новых фанатов, которые ищут в видеоиграх не только интересный геймплей, но и мощную историю.

Дата выхода: 14 мая

Платформы: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, ПК

Biomutant

Последней, но далеко не худшей, в нашем списке является видеоигра Biomutant от студии Experiment 101. В ней игроки возьмут под контроль животное-воина, которому придется самостоятельно разбираться с угрозой, нависшей над миром.

Поскольку Biomutant позиционирует себя как ролевую игру, то и собственного “пушистого” воина можно будет полностью настроить перед началом игры.

Катастрофа, постигшая этот необычный мир – загрязнение Древа Жизни ядовитым веществом, которое начало вытекать на поверхность. В духе настоящей ролевой игры, только игрок и его маленький воин смогут решать судьбу мира.

Разработчики обещают, что история в видеоигре будет развиваться в зависимости от выбора игроков.

Конечно, и геймплей в этом проекте будет играть не последнюю роль. Боевая система чем-то напоминает серию Devil May Cry, которая позволяет использовать как огнестрельное, так и холодное оружие в сражении.

Другие аспекты Biomutant очень похожи на классические RPG. Во время прохождения игроки смогут прокачивать своего персонажа с помощью мутаций и биомеханических частей тела.

Также, с повышением уровня персонажа, можно будет изучать новые приемы и в общем делать его сильнее.

А действия игрока будут определять отношение к нему в мире, что в свою очередь может повлиять на возможность общаться с разными персонажами, выполнять задания и тому подобное.

Нас ждет необычная ролевая игра в таком же необычном сеттинге, которая может быстро стать современной классикой.

Дата выхода: 25 мая

Платформы: PlayStation 4, Xbox One, ПК

Немного вдобавок

Есть еще несколько видеоигр, на которые мы бы хотели обратить ваше внимание, пусть и не так подробно.

14 мая на прилавках окажется Mass Effect: Legendary Edition. Это – переиздание трех видеоигр в серии Mass Effect, которые рассказывают о борьбе капитана Шепарда с расой Жнецов, целью которых является уничтожение всей жизни в галактике.

В переиздании значительно улучшат графику и немного переделают игровые механики отдельных частей, чтобы они больше соответствовали современным стандартам.

Кроме того, в сборник включат почти весь дополнительный контент, который выходил для всех трех частей.

На 10 мая запланирован выход Hood: Outlaws & Legends, который разработан в стиле игроки против игроков против игры.

В нем две команды будут соревноваться в попытке первыми похитить сокровища из-под носа у шерифа. На старте будут доступны четыре персонажа, из которых игроки будут формировать собственную команду.

Видеоигра нацелена на длительное существование, поэтому разработчики будут постоянно наполнять ее бесплатным контентом, среди которого новые персонажи и карты.

Видео: PlayStation, PlayStation Україна, Focus Home Interactive

Фото: PlayStation