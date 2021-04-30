 Где заказать шашлык в Киеве с доставкой

Майские праздники ассоциируются ни с чем иным, как с отдыхом, выездом на природу и шашлыками. Если у вас нет желания готовить самостоятельно, то всегда можно обратиться к специалистам и заказать мясные заготовки на дом.

Где заказать шашлык с доставкой — читайте на сайте Факти ICTV.

Мястория

Каждый день мастера мясного дела маринуют шашлык из говядины, свинины, телятины, курицы и баранины.

Если готовить неохота – выбирайте позиции из гриль-меню.

Что попробовать:

шашлык из свиного ошейка – 100 г за 26 грн;

шашлык из баранины – 100 г за 42 грн;

вырезка телячья в пряном маринаде – 100 г за 60,5 грн;

куриный шашлык – 100 г за 17,50 грн.

Заказать шашлык можно по телефону +380-67-46-36-363 или на сайте сети.

Sam’s Steak House

В Sam’s предлагают несколько видов стейков natural wet aged и продукты для приготовления на гриле: ребра BBQ (предварительно замаринованные и томленые на огне в течении восьми часов), бургер-наборы и бургер-котлеты Beef classic.

Что попробовать:

стейк Ти-боун – 500 г за 490 грн;

куриное филе BBQ – 300 г за 165 грн;

шашлык Beef со специями — 1 000 г за 400 грн.

Заказать шашлык можно в маркете ресторана ежедневно с 11.00 до 21.00 по телефону +380-67-50-11-395.

T-Bone Prime Beef

В стейкхаусе T-Bone Prime Beef, кроме готовых стейков и блюд основного меню, есть также продукция для любителей готовить самостоятельно: ассортимент стейков, все для бургеров, продукция для гриля (колбаски, шашлык из говядины, люля-кебаб и многое другое), су-вид ассортимент полуфабрикатов.

Читайте Как правильно жарить вкусный шашлык

Что попробовать:

бифштекс с выдержанной говядины — 175 г за 75 грн;

стейк Хенгер — 500 г за 345 грн;

стейк Чак Ай Ролл — 400 г за 352 грн.

Заказать шашлык можно по телефону +380-44-49-90-977 через службы доставки Uber Eats, Raketa, Glovo.

Майские праздники 2021

В 2021 году украинцы в мае получат три дополнительных выходных. Месяц начнется с четырехдневного мини-отпуска — с 1 по 4 мая.

Также в воскресенье, 9 мая, будут отмечать День победы, из-за чего в понедельник, 10 мая, украинцы тоже будут отдыхать.

В мае 2021 года в Украине будет 18 рабочих дней и 13 выходных.