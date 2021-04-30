Что можно есть в Страстную неделю 2021

Великий пост у православных в этом году начался 15 марта и продлится до 1 мая, а Страстная неделя начинается 26 апреля, а закончиться должна в ночь на 2 мая.
Факты ICTV расскажут, что можно есть в каждый из семи дней Страстной недели.
Страстной понедельник
В этот день можно есть фрукты и овощи в сыром виде, а также хлеб, мед и орехи.
Страстной вторник
Есть можно сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб.
Чистая среда
Хлеб, сырые фрукты и овощи, мед и орехи.
Страстной четверг
В этот день в рационе — сырые фрукты и овощи, мед, орехи, хлеб.
Страстная пятница
В пятницу советуют вообще воздержаться от приема пищи.
Великая Суббота
Можно есть фрукты и овощи в сыром виде, мед, орехи и хлеб.
Пасхальное воскресенье
Наступление Пасхи предусматривает полный выход из поста. В этот день снимаются все ограничения на прием пищи.
Если вы не знаете, как правильно питаться в течение Великого поста, Факты ICTV подготовили календарь, в котором подробно расписан рацион на каждый день.