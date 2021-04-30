В ночь на 1 мая отмечается Вальпургиева ночь (или Ночь Ведьм) — один из самых мистических праздников в году, с которым связано немало суеверий.

Что нельзя делать в Вальпургиеву ночь?

Считалось, что в этот день нельзя было заигрывать со злыми духами: существовала традиция разжигать большой костер и проводить церемонию изгнания ведьм.

Несмотря на таинственность и мистику, до наших дней дошло немало суеверий, связанных с первомайским днем.

Факты ICTV собрали четыре проверенных способа уберечь себя и своих близких людей от несчастья в Вальпургиеву ночь 2021.

Не раздражаться и не вступать в конфликты

В Вальпургиеву ночь злые духи особенно чувствительны. В этот день следует избегать ссор, конфликтов и любых упоминаний о нечистой силе, чтобы не навлечь беду.

Никому не рассказывать свои сны

По поверьям, в ночь на 1 мая снятся только вещие сны. Всем известно, что сбываются они только если сохранить их в тайне. Утром обязательно подробно запишите все то, что приснилось. Говорят, что все символы и знаки — будь то колечко или же поле с незабудками — имеют особое значение и объясняют, что произойдет в будущем.

Не приносить домой цвет деревьев

В Вальпургиеву ночь не стоит приносить в дом весенние ветви с цветом. По давней традиции, особенно опасна сирень — когда-то верили, что своим сладким запахом она может вкружить мысли человека и приблизить смерть. Противоположную, положительную энергетику в этот день имеет ива — считалось, если если утром сорвать веточку ивы, засушить и дать ее кому-то из близких людей, кто планирует путешествие, то он вернется с прибылью и хорошими новостями.

Не надевать черную одежду

Чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны злых духов, в ночь на 1 мая избегали черных и серых цветов. Также запрещалось надевать и пользоваться вещами, с которыми связаны плохие воспоминания.

2021 по восточному календарю

2021 год — это год металлического Быка. Согласно астрологическим прогнозам, он будет спокойным и успешным.

Упорный труд обязательно принесет финансовую стабильность, однако для кардинальных изменений нужно будет проявить решительность, поскольку главная черта Быка — это упрямство.

Подробнее о приметах и прогнозах на год Быка 2021 читайте на Фактах ICTV.