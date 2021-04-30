Что нельзя делать в Страстную пятницу 2021

Страстная пятница 2021 приходится на 30 апреля. Это — самый строгий день Великого поста. Существует ряд запретов в Страстную пятницу.

Что нельзя делать в Страстную пятницу

В этот день категорически запрещено работать по дому . Уборку нужно закончить в Чистый четверг.

. Уборку нужно закончить в Чистый четверг. В Страстную пятницу нежелательно готовить .

. Нельзя прикасаться к острым металлическим предметам в доме: не занимайтесь шитьем и вышивкой , ничего не режьте .

, . Большим грехом считается работа на земле. В этот день нельзя ничего садить.

Какие существуют запреты в Страстную пятницу

В этот день запрещено пить алкоголь и поддаваться плотским утехам . Люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками. А зачатые в Страстную пятницу дети рождаются больными или становятся преступниками.

и . Люди, которые напиваются в этот день, рискуют стать алкоголиками. А зачатые в Страстную пятницу дети рождаются больными или становятся преступниками. Запрещено стричь, красить волосы и проводить любые косметические процедуры.

и проводить любые косметические процедуры. Нельзя отмечать другие праздники: дни рождения, годовщины. Их лучше перенести.

Главные приметы на Страстную пятницу

Страстная пятница — это последняя пятница Великого поста. В этот день Иисуса Христа распяли на Голгофе.

Кроме того, что приметы на Страстную пятницу — это важные символы, также это день покаяния, молитвы и размышлений над собственной жизнью.

В Страстную пятницу нельзя смеяться и радоваться. Тот, кто засмеется в этот день, будет плакать весь год.

А вот обручальное кольцо, освященное в этот день в храме, будет защищать от всех болезней и принесет удачу.