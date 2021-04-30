2 мая украинцы празднуют светлое Воскресение Христово, то есть Пасху.

Этот день принято праздновать в кругу семьи, обязательно освятить куличи и яйца.

Но кроме традиционных празднований, на Пасху есть целый ряд запретов и примет. Факты ICTV готовы подробно рассказать о том, чего категорически нельзя делать на Пасху.

Что нельзя делать на Пасху 2021:

В этот день нельзя ссориться, сплетничать о ком-то, осуждать других, сквернословить и грустить;

Также в день Христового Воскресения запрещено работать, делать ремонт или убирать в доме;

На Пасху нельзя венчаться, заниматься любовью и ездить на кладбище;

Также не стоит выбрасывать остатки продуктов, которые были освящены в церкви, лучше закопать это в землю или даже сжечь.

Пасхальные традиции

Если вы придерживаетесь христианских традиций и хотите, чтобы все было по правилам, то печь куличи и красить яйца нужно в строго отведенные сроки.

Например, нельзя делать этого в страстную пятницу, а чтобы узнать благоприятные дни для подготовки к Пасхе, смотрите материал Фактов ICTV.