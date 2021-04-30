2 мая украинцы празднуют светлое Воскресение Христово, то есть Пасху.
Этот день принято праздновать в кругу семьи, обязательно освятить куличи и яйца.
Но кроме традиционных празднований, на Пасху есть целый ряд запретов и примет. Факты ICTV готовы подробно рассказать о том, чего категорически нельзя делать на Пасху.
Что нельзя делать на Пасху 2021:
- В этот день нельзя ссориться, сплетничать о ком-то, осуждать других, сквернословить и грустить;
- Также в день Христового Воскресения запрещено работать, делать ремонт или убирать в доме;
- На Пасху нельзя венчаться, заниматься любовью и ездить на кладбище;
- Также не стоит выбрасывать остатки продуктов, которые были освящены в церкви, лучше закопать это в землю или даже сжечь.
Пасхальные традиции
Если вы придерживаетесь христианских традиций и хотите, чтобы все было по правилам, то печь куличи и красить яйца нужно в строго отведенные сроки.
Например, нельзя делать этого в страстную пятницу, а чтобы узнать благоприятные дни для подготовки к Пасхе, смотрите материал Фактов ICTV.