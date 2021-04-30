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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Страстная пятница 2021: можно ли печь паски

Великдень

Страстная пятница в 2021 году выпадает на 30 апреля. Это день верующие должны проводить в молитвах.

Все общие приготовления к Пасхе должны закончиться в Чистый четверг — уборка дома, приобретение продуктов.

Но выпекать паски в этот день можно и даже нужно.

Считается, что паска, которую испекут в Страстную пятницу, имеет целебные свойства. Кроме того, она долго не черствеет, не плесневеет и может помочь побороть различные болезни.

Хозяйкам советуют перед выпечкой паски в Страстную пятницу читать молитву Отче Наш.

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Запреты на Страстную пятницу

Хотя выпекать паски разрешено, в этот день существует ряд запретов.

Например, нельзя высаживать растения.

Подробнее о том, что нельзя делать в Страстную пятницу, читайте на Фактах ICTV.

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