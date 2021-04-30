Майские праздники 2021: как провести дома

Впереди украинцев ждут майские выходные и Пасха. Это прекрасная возможность отдохнуть, провести время с семьей и набраться сил. Но для того, чтобы не нарушать карантинные ограничения и не подвергать себя опасности, лучше остаться дома.

Как провести майские праздники дома

Шашлык

Вы можете собрать семью и активно провести эти выходные с играми у дома и приготовлением ароматного мяса.

Если вы живете в квартире и нет возможности приготовить шашлык, то есть альтернатива — заказать уже приготовленный. Мы писали перечень мест, где можно заказать шашлык на дом.

Домашнее SPA

Посвятите эти дни только себе, очистите кожу с помощью скраба или пилинга, сделайте легкий массаж всего тела сухой щеткой, нанесите маску для лица, волос, сделайте обертывание для тела. Затем примите ванну с морской солью, травами и эфирными маслами.

Также вы можете принять теплый душ и сделать еще один массаж всего тела с использованием лосьона или молочка для тела. На лицо нанесите увлажняющий крем и не забудьте об области вокруг глаз и шее.

Информационный детокс и йога

Выключите телефон и другие средства доступа в интернет и устройте себе день медийной диеты. Такой цифровой детокс поможет вам остаться наедине с собой и обдумать все идеи и планы.

Это прекрасное время для начала занятий по йоге. Вы можете самостоятельно заниматься или нанять для этого тренера, который будет консультировать в онлайн-режиме.

Вы удивитесь, сколько полезных мыслей может родиться в вашей голове и сколько дел вы можете успеть, а самое главное, вы сможете наконец-то услышать свой внутренний голос, вечно перебиваемый внешним информационным шумом.

Уборка

Если в течение карантина вы еще не сделали генеральную уборку в доме, то выходные станут для этого прекрасной возможностью.

Занимайтесь уборкой с любовью и искренним желанием сделать мир вокруг себя чище, уютнее и гармоничнее. Не ограничивайтесь мытьем окон, разберите крупы и приправы на кухне, проведите ревизию весенне-летнего гардероба, обновите шторы, почистите зеркала, проанализируйте запасы косметики, приберите все укромные уголки квартиры. Помните, что главная задача вашей уборки – сделать дом таким, чтобы в него было приятно приходить.

А затем вы можете приготовить всей семьей вкусный и полезный завтрак в чистом доме, где нет лишних вещей.

Пять альтернатив шашлыку

Выезжать на природу и готовить шашлык — это одна из традиций майских праздников. Но для того, чтобы разнообразить свой рацион, можно приготовить не мясо, а что-то другое.

Что приготовить на природе вместо шашлыка — читайте на Фактах ICTV.

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