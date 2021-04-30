В приложении и на портале государственных услуг Дія зафиксировали сбой. Проблему планируют исправить в ближайшее время.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
— Сегодня утром произошел технический сбой на платформе G-Cloud хостинг-провайдера DeNovo, на котором размещен портал и приложение Дія. Программный сбой произошел в технологической стеке виртуализации, — отметили в Минцифры.
Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты компании мобилизовали ресурсы для устранения первопричины проблемы. Проблему обещают исправить через два часа.
Оплата налогов в приложении Дія
Ранее в Минцифры анонсировали, что физлица-предприниматели смогут платить налоги и подавать декларации в приложении Дія. Пока эту услугу тестируют.
По информации ведомства, возможность платить налоги остается и в налоговом кабинете, как это было раньше.
Источник: Министерство цифровой трансформации