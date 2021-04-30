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Факты / Lifestyle
Максим Зайченко |

В приложении Дія зафиксировали сбой — когда исправят ошибку

дія додаток

В приложении и на портале государственных услуг Дія зафиксировали сбой.  Проблему планируют исправить в ближайшее время.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

— Сегодня утром произошел технический сбой на платформе G-Cloud хостинг-провайдера DeNovo, на котором размещен портал и приложение Дія. Программный сбой произошел в технологической стеке виртуализации, — отметили в Минцифры.

Сейчас продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты компании мобилизовали ресурсы для устранения первопричины проблемы. Проблему обещают исправить через два часа.

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Оплата налогов в приложении Дія

Ранее в Минцифры анонсировали, что физлица-предприниматели смогут платить налоги и подавать декларации в приложении Дія. Пока эту услугу тестируют.

По информации ведомства, возможность платить налоги остается и в налоговом кабинете, как это было раньше.

Источник: Министерство цифровой трансформации

Фото: Министерство цифровой трансформации

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