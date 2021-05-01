В США винодельня ищет человека, которому будет платить $120 тыс. в год за любовь к вину

В США винодельня Murphy-Goode Winery, которая находится в Сономе, штат Калифорния, объявила о вакансии мечты. В компании обещают платить $10 тыс. в месяц и обеспечивать годовым запасом вина.

Счастливчик будет жить бесплатно, ведь компания готова оплачивать стоимость аренды жилья в городе Хилдсбург потенциальному работнику. Также он узнает обо всех аспектах виноделия и сбора урожая.

В винодельне отметили, что ищут человека, который на вопрос Красное или белое?, будет отвечать: Да, пожалуйста.

Подать заявку можно до 30 июня 2021 года. Для этого необходимо записать короткое видео, в котором объяснить идеальную роль в винодельческой отрасли и то, что заявитель принесет в компанию. Затем загрузить его на веб-сайт компании.

Кандидаты должны быть в возрасте от 21 года, быть законным резидентом США или иметь право на работу в Штатах. К выполнению обязанностей нужно будет приступить к сентябрю.

Также в Murphy-Goode Winery отметили, что это идеальная вакансия для одиноких людей, людей, у которых есть семья или домашние питомцы и тому подобное.

Аналогичную вакансию компания уже предлагала в 2009 году после экономического кризиса. В винодельне отмечают, что такая работа может помочь кому-то начать с начала или изменить карьеру после тяжелого года.

Топ-5 профессий, которые можно овладеть во время карантина

Ежедневно Государственная служба занятости регистрирует по несколько тысяч безработных. Сегодня такой статус имеют более чем 466 тыс. украинцев – и это только официальные цифры. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, это на 126 тыс. больше.

Факты ICTV рассказывают, какие профессии можно освоить относительно быстро и начать работать сразу.

Источник: Murphy-Goode Winery