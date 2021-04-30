Вальпургиева ночь 2021: что это, обряды и что нужно делать

Ночь с 30 апреля на 1 мая издавна считается во многих европейских народов опасным периодом разгула нечисти. В Германии ее назвали Вальпургиевой ночью или ночью ведьм.

Согласно немецкой легенде, с приходом темноты вся нечистая сила выходит из своих укрытий.

У христиан же Вальпургиева ночь считается периодом активной охоты на ведьм и колдунов.

В то же время старые языческие верования предписывали славить наступление мая как праздник прихода весны и победы над смертью. В эту ночь язычники устраивали громкие гуляния с кострами, чтобы отпугнуть нечисть.

История магической ночи такова: монахиня Вальпургия в возрасте 11 лет ушла в монастырь. Однажды, корабль, на котором находилась девочка, попал в шторм. В этот момент она упала на колени и стала молиться. Здесь же море успокоилось, а Вальпургию признали покровительницей моряков.

Согласно поверью, в эту ночь необходимо очистить дом от негативной энергии. Для этого люди зажигают зеленые и белые свечи, и с ними пять раз обходят все жилье по кругу.

Также в ведьмовскую ночь молодые девушки гадают на будущее. Самое распространенное гадание — коридор времени. Для этого берут четыре небольших зеркала и ставят их друг напротив друга.

Перед зеркалами ставят три свечи так, чтобы они отображались в них. Далее девушка внимательно вглядывается в отражение. Говорят, что через некоторое время появится картина из будущего.

Вальпургиева ночь 2021 — обряды

В эту ночь можно избавиться от негативной энергии. Для этого нужно зажечь свечу в темной комнате и на бумаге написать все, что беспокоит. Затем — сжечь ее, приговаривая: Гори оно все синим пламенем.

Кроме того, в ночь на 1 мая люди на порог насыпают траву или песок, чтобы уберечь дом от нечисти.

Утром после Вальпургиевой ночи молодым девушкам необходимо умыться утренней росой, чтобы сохранить красоту и молодость.

Также запрещено приносить в дом сирень. Ее аромат кружит голову и привлекает в мир мертвых.

А еще в этот день лучше носить одежду красного, оранжевого или любого другого яркого цвета, главное — не черного, ведь он привлекает внимание злых духов.

Также можно разжигать костер и веселиться. Но нельзя ругаться и вступать в конфликты.

До сих пор сохранился еще один обряд: на рассвете нужно выпить стакан прохладной воды из колодца — это подарит крепкое здоровье.

В древности проводили ритуал для исполнения желаний: брали цветущее дерево, привязывали к нему ленты и загадывали желание, а после — высаживали деревце. Если оно вырастет большим — то мечта станет реальностью.

Церковный календарь на май

На 2 мая выпадает главный православный праздник Пасха.

За ним следует Пасхальная (Светлая) неделя. Это означает, что с 3 по 9 мая нет постных дней.

После него 11 мая будут Гробки (Проводы) — день для поминовения умерших близких и родственников.

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