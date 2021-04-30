Вальпургиева ночь отмечается с 30 апреля на 1 мая. Во многих европейских народов эта ночь считалась опасным периодом, в который активизируется нечистая сила. У христиан западного обряда Вальпургиева ночь — день памяти святой Вальпургии — Вальбурги Хайденхаймской. Она считается покровительницей моряков.

Как рассказывает легенда, Вальпургия попала в шторм на лодке. Чтобы спастись, она начала читать молитву и стала на колена. После этого случилось чудо — ураган утих, а море успокоилось.

На иконах святую обычно изображают с собакой и зеркалом в форме треугольника. Пес — это символ проводника в потусторонний мир, а зеркало символизирует будущее.

История Вальпургии приобрела мистический характер во время реставрации монастыря, где она похоронена. Работники осквернили ее могилу, после этого святая появилась ночью епископу.

Поэтому с Вальпургиевой ночью связано много языческих обрядов, примет и суеверий. Праздник считается периодом борьбы с ведьмами, которые устраивали страшные шабаши и насылали проклятия.

Вальпургиева ночь 2021 — приметы

В древности люди сжигали мусор и сухую траву в этот день, ведь считалось, что огонь способен больше защищать от злых духов.

Возле дома сжигали чучело ведьмы, а порог посыпали песком. Считалось, что нечистая сила не могла проникнуть, пока не посчитает каждую песчинку.

Если утром умыться росой, красота и молодость сохранится надолго.

Глоток воды из колодца утром укрепит здоровье.

Чтобы избавиться от неудач, нужно написать список с вещами, которые подавляют, и сжечь. Во время процесса надо говорить “Горы оно синим пламенем”.

Сны в Вальпургиевую ночь считаются вещими. А те, кто родится в этот праздник, будут наделены сверхъестественными способностями.

Вальпургиева ночь 2021 — суеверия

Мужчинам не стоит контактировать с женщинами — любая может оказаться ведьмой.

Не нужно надевать вещи, которые вы носили, когда случилось какое-то бедствие. Считается, что такая одежда привлекает злых духов.

Сирень в доме может вызвать желание умереть. Лучше не приносить его в дом в это время, особенно, если есть больные.

Страстная пятница 2021

30 апреля верующие также отмечают Страстную пятницу. Это последний день Великого поста, также считается, что на Страстную пятницу был распят Иисус Христос.

Поэтому в этот день не стоит делать много дел, в том числе веселиться, наряжаться, убирать и сажать что-то на огороде. Смотрите список запретов на Страстную пятницу в материале Фактов ICTV.