Пасха в 2021 году приходится на 2 мая. Уже второй год подряд украинцы будут отмечать один из главных церковных праздников в условиях карантина. Как освятить паску во время карантина, читайте на Фактах ICTV.

Пасха 2021 — как освятить паску во время карантина

В этом году храмы на Пасху будут открыты, однако власти и церковь просят лиц из групп риска оставаться дома. Кроме того, представители УГКЦ заявили, что не будут впускать всех желающих в храм. Корзины будут святить на улице с соблюдением дистанции и масочного режима.

Министерство здравоохранения призывает украинцев посетить богослужения в режиме онлайн. Если вы все-таки собрались в церковь, Минздрав советует не делать это всей семьей, а идти только одному человеку.

Настоятель ПЦУ Епифаний сообщил, что в этом году паски также будут освящать на хлебокомбинатах, заводах и в магазинах.

Священнослужитель Архикафедрального собора Святого Юра Павел Дроздяк посоветовал украинцам освящать паски в своих домах. Он подчеркнул, что прочитать молитву и освятить паску и пасхальную корзину должен глава семьи.

Также освятить паску можно молитвой и святой водой, которая во многих сохранилась с Крещения.

Кроме того, в храмах будет проводиться онлайн-трансляция богослужений. Ее можно будет посмотреть на телевизоре и в интернете. Расписание онлайн-богослужений смотрите на Фактах ICTV.